Tras la prueba de ADN, el hijo de Pablo Lescano contó su historia: "Tuve que aceptarlo"

Brian, el joven de 21 años que probó ser hijo de Pablo Lescano, dio una entrevista por primera vez.

Brian, el hijo no reconocido de Pablo Lescano, rompió el silencio: "Siempre supe que era mi papá"

Brian, un joven de 21 años que dijo ser el hijo no reconocido de Pablo Lescano, rompió el silencio tras la prueba positiva de ADN que comprobó que el cantante de cumbia es su progenitor. En diálogo con Intrusos (América TV), Brian contó todos los detalles sobre su lucha en la Justicia.

"Esperé tanto tiempo porque no lo quería exponer. Esto empezó recién cuando yo tuve 18 años. Mi vieja nunca quiso hacer nada, más que nada para que no parezca por interés, entonces esperó a que yo sea más grande así podía tomar mi decisión y fijarme qué quería hacer acorde a mi identidad y a quién era mi papá”, explicó el joven en diálogo con Flor de la V.

Brian explicó que hasta sus 4 años, Lescano mantuvo un vínculo de padre con él hasta que de repente desapareció. "Siempre supe que era mi papá. Desde mis 4 o 5 años que no lo vi más y lo único que hice fue seguir con mi vida, con la ausencia de mi papá biológico y teniendo como imagen paterna a la pareja de mi mamá”, detalló.

El joven también explicó que durante su niñez tuvieron "buena relación, o al menos parecía eso". Lescano incluso llevó a Brian a conocer a su abuela y a su tía. "Tengo recuerdos de que mi tía me pasaba a buscar para ir a visitarlo a un centro de rehabilitación en el que estaba en ese momento. Pensé que era por un accidente, pero él se encontraba internado”, recordó.

Brian aseguró que muchas veces quiso acercarse al cantante, pero que "por circunstancias de la vida o trabas que hubo en el camino, nunca se pudo". Sin embargo, dijo que no le guarda rencor al día de hoy. "No estoy enojado ni molesto con él. Tuve que atender y aceptar la situación que me tocó vivir. Quería tener respuestas del otro lado... Por qué, qué fue lo que pasó y por qué se llegó a la edad que tenía, porque ya soy grande”, cerró.

La palabra de la abogada de Brian, el hijo de Pablo Lescano

La abogada de Brian, María José Miguelez de la Rosa, declaró que “ellos comenzaron a tener una relación que, por el trabajo que tenía el señor Lescano, fue cada vez menos, menos, menos". "Brian siguió teniendo más contacto con el resto de la familia, pero cuando Lescano salió de la clínica de rehabilitación, se cortó la relación. desapareció. No así su media hermana, no así sus abuelos paternos. No hubo conflicto, pero desapareció de la vida de Brian”, detalló.

La prueba de ADN se hizo en 2019, pero recién ahora la Justicia declaró a Brian como hijo del artista y se le inició a una demanda de filiación. Por último, la abogada sumó que el joven estuvo en rehabilitación por problemas de adicciones y que Lescano nunca se quiso hacer cargo. "Tuvimos una negativa rotunda. Desde febrero de este año lo único que abona es el centro de rehabilitación donde está Brian, que tiene un costo mensual de $160.000”, finalizó.