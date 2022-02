Trampa en MasterChef: participante hizo perder a Joaquín Levinton en Telefe

Participante de MasterChef Celebrity 3 le hizo una jugada sucia a Joaquín Levinton para que perdiera y tuviera una noche para el olvido. Así lo denunció Damián Betular.

Durante la jornada del pasado domingo, los famosos de MasterChef Celebrity 3 debieron cocinar un plato de canelones para presentarlo frente al exigente jurado. Sin embargo, al momento de las preparaciones, una participante hizo trampa con Joaquín Levinton y le pasó mal una receta con la que, curiosamente, terminó perdiendo. Así lo denunció Damián Betular.

Todo comenzó a partir de un pedido que Levinton le hizo a Catherine Fulop. El cantante se sinceró y manifestó: "No tengo idea de cómo es la masa de un canelón. Estuve al borde de arrastrarme para mendigar una receta". Se acercó a la mesa de la venezolana y le consultó: "Cathy, ¿cómo se hace el panqueque?". "Esta receta es para seis panqueques", le compartió la actriz y modelo.

El cantante aceptó y emprendió su aventura para hacer la preparación. Sin embargo, al momento de que Betular se acercó a la mesa del cantante, se dio cuenta de que algo andaba mal en la receta: "¿Esa masa de panqueques te va a alcanzar para seis unidades? No, para doce". "¿Eh? ¿Qué es un montón, Joaco? ¿Cuánto pusiste de leche?", le preguntó el jurado, completamente sorprendido. Y el artista le dijo que le puso "120 mililitros". "Es muy poco, tendrías que haber puesto medio litro de leche", le apuntó el chef.

Catherine Fulop fue denunciada por hacer trampa y pasarle mal las recetas a Joaquín Levinton en MasterChef 3.

Como consecuencia, Fulop intervino y señaló: "¡Es muy poco!". Levinton decidió responderle a su compañera y se justificó: "¡Vos me pasaste la receta!". Molesta por la situación, la venezolana reflexionó y sacó una conclusión personal: "No voy a ayudar más a mis compañeros. Parezco que soy la mala del grupo". "Para mí que Cathy se confundió de receta porque me dio muy poco para hacer un panqueque", finalizó el líder de la banda musical "Turf". Luego, Betular dejó una picantísima frase: "Se los va a cargar a todos pasando las recetas mal".

Quién se fue de MasterChef Celebrity 3 en la gala de eliminación

En la gala de eliminación del pasado domingo 6 de febrero, en MasterChef Celebrity 3 se tomó una drástica decisión: que no haya participantes eliminados. ¿El motivo? Tal y como sucedió la semana pasada, tiene que ver con la gran cantidad de contagios por Covid-19 que hubo en las grabaciones, por lo que la producción de Telefe optó por no retirar a nadie del certamen.

Lista de participantes que quedan en MasterChef Celebrity 3