Trabajó en Casi Ángeles y puede entrar a Gran Hermano como nueva participante

Una participante que puede ingresar a la casa de Gran Hermano trabajó en Casi Ángeles, telenovela exitosa transmitida por Telefe. Quién es y los detalles a tener en cuenta sobre la joven que quiere ser protagonista en el reality.

Tras casi dos meses del inicio de Gran Hermano, nuevos participantes ingresarán a la casa para darle un aire renovado al reality de Telefe. Y entre ellos resalta una joven que trabajó como actriz en Casi Ángeles, telenovela exitosa que fue transmitida entre 2007 y 2010.

De acuerdo a lo que trascendió, Florencia Cagnasso es una de las concursantes que tendrá la posibilidad de entrar a la casa de GH en la gala de este jueves 15 de diciembre. La artista interpretó a "Luz Inchausti" en la novela que alcanzó la fama en el canal de las tres pelotitas.

Quién es Florencia Cagnasso, la actriz de Casi Ángeles que puede entrar a Gran Hermano

Florencia Cagnasso tiene 24 años. Si bien tuvo experiencia como actriz en Casi Ángeles, actualmente trabaja como modelo y como creadora de contenido en redes sociales. Sobre aquella experiencia, comentó: "Fue divertida. Me acuerdo que me encantaban los vestiditos de 'Luz' (NdeR: el personaje que interpretó) porque a mí siempre me gustó disfrazarme".

Asimismo, y de acuerdo a lo que señaló en un video que publicó en su canal de YouTube, Florencia dejó en claro que no mantuvo más diálogo con los miembros del elenco de Casi Ángeles como Nicolás Vázquez, Emilia Attias, Mariano Torre, Peter Lanzani, Lali Espósito, María Eugenia "La China" Suárez, Gastón Dalmau, Nicolás Riera y Jimena Barón, entre otros y otras. "No me hablo ni saben que existo. Ojalá, pero no", expresó.

Florencia Cagnasso interpretó a "Luz Inchausti" en Casi Ángeles.

Quién es el psicólogo que le filtra información a los participantes de Gran Hermano

De acuerdo a lo que trascendió, el psicólogo se llama Juan Rodríguez Mentasti, que se encarga de escuchar y contener a los participantes que necesitan dialogar sobre cómo transitan los días de encierro. El profesional, quien se hizo famoso por trabajar en otros realities, fue señalado como un "operador" por decirle a los protagonistas cómo actuar en el programa.

Por ejemplo, durante la jornada del pasado lunes 12 de diciembre, Alfa le comentó a Nacho y a Romina cuál fue el consejo que le dio el especialista: "Juan me dijo así 'vos sos vos, pero no dejes que te saquen de tu eje'". Por otra parte, Daniela le compartió a Marcos y a Julieta qué charla tuvo Thiago con el psicólogo tras enterarse que su padre estuvo detenido: "Le alivió hablar mucho con Juan... Le dijeron que no hable mucho del tema acá para que no se expanda, pero dijeron que se quede tranquilo y que no fue nada grave".

Asimismo, y justo unos días antes de irse de la casa, Agustín "Frodo" Guardis compartió su charla con el psicólogo sobre sus intentos por tratar de acercarse a Julieta: "Le dije 'yo no soy de remarla, nunca fui de chamullar, siempre fui bastante directo'". Y agregó: "Él me dijo 'está muy bien, cada uno tiene su estilo, pero bajale el cambio a algunas cosas para no hacerte mal a vos y no te reprimas. No importa si tiene o no novio. Vos andá para adelante, hacé tus cosas y lo que sentís, pero andá más tranquilo. Sé directo y decile lo que sentís, pero no cruces esa línea porque te va a hacer mal a vos, pero para mí tenés que ser más tranquilo y sacar la pata del acelerador'".