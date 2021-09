Trabaja con Tinelli en ShowMatch y conoció al amor de su vida en un funeral: "Fue casi amor a primera vista"

¡De locos! Una figura de ShowMatch, que hace años trabaja con Marcelo Tinelli, reveló en detalle cómo fue que conoció a su pareja en un funeral. La increíble historia que conmocionó al espectáculo y la TV argentina.

Tanto en ShowMatch como en VideoMatch, programas conducido por Marcelo Tinelli, pasaron decenas de artistas que lograron muchísimo reconocimiento en la TV argentina. Sin embargo, la mayoría de ellos se marcharon o no se mantuvieron en la misma pantalla, excepto Larry de Clay. El comediante habló acerca de su enorme experiencia con "El Cabezón" y también brindó una anécdota increíble acerca de cómo fue que conoció a su futura esposa en un funeral.

El humorista acompaña a Tinelli hace más de 25 años. Pese a que ya no tiene lugar para contar chistes como lo hacía con el anterior formato del programa, sí está presente para los momentos graciosos de ShowMatch y para contar anécdotas insólitas. En las últimas horas confesó la extraña manera en la que se enamoró de su pareja: "La conocí en un hecho solidario. Cuando muere Leo Rosenwasser, le organizamos un homenaje y de paso juntamos plata para los hijos, que la estaban pasando mal".

El 17 de febrero de 2017, Leo Rosenwasser -comediante que se hizo famoso en VideoMatch- murió a los 61 años por causas naturales. Como consecuencia, el elenco del programa le hizo un funeral y fue allí donde Larry de Clay conoció a "Rosita". "Cuando yo estaba organizando, en medio de la gente, me empuja, y cuando me doy vuelta, ella me dice “Perdón”, le indicó a Infobae. Nos miramos, no te digo que fue amor a primera vista, pero casi. Después pregunté quién era y me dijeron. Ensamblamos bien la familia, es una bendición que me llegó".

Larry de Clay y Marcelo Tinelli, en ShowMatch.

Feliz por el tiempo que llevan conviviendo, Larry indicó que próximamente se casarán: "Mientras muchos de mis conocidos se separaron, yo empecé a convivir con Rosita, con mi novia, y nos vamos a casar el año próximo. Es el amor de mi vida, en marzo vamos a cumplir 5 años".

Por qué Larry de Clay es el único comediante de ShowMatch que nunca abandonó a Tinelli y el programa

De acuerdo a lo que comentó, Larry de Clary nunca abandonó ShowMatch porque le gusta el formato del programa y porque siente que forma parte de su hogar: "Esta es mi casa hace 25 años, así que imaginate. Aporto lo mío cuando está el tema del fútbol, yo estoy acá. En el 2006 se fueron casi todos, y yo elegí quedarme, no solo porque me lo pidió Marcelo para acompañar a la persona que a mí me dio la oportunidad de poder vivir de mi profesión". Y anticipó: "Yo me quedo hasta que el día de mañana me digan 'listo, hasta acá llegamos'".