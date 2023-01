Trabaja con Pergolini en Vorterix y tiene un impensado vínculo con Ariel de Gran Hermano

Una figura de Vorterix se hizo eco del momento que atraviesa Ariel Ansaldo de Gran Hermano y sorprendió a todos. De quién se trata.

El inesperado vínculo entre una reconocida figura que trabaja en Vorterix con Mario Pergolini y Ariel Ansaldo, participante de Gran Hermano, se hizo viral en las redes sociales. Esta situación sorprendió a todos y generó un sinfín de reacciones tanto de quienes siguen en reality show de Telefe.

Se trata de Luquitas Rodríguez, el humorista y streamer que tiene su programa Paren La Mano junto a Alfredo Montes de Oca, Germán Beder y Rober Galati. Atento a las nuevas tendencias, comenzó a opinar sobre ciertos momentos de Gran Hermano y el material que generaba Ariel Ansaldo no solo lo cautivó a él, sino a su público.

Incluso grabó un video imitando cómo habla el participante del reality show de Telefe que fue compartido en las redes. En la emisión del jueves 26 de enero, cuando Ariel fue salvado de la gala de nominación por los líderes Marcos y Romina, Luquitas publicó un video en su cuenta de Twitter.

Allí se pueden observar varias situaciones del parrillero de 44 años en la casa, editado en blanco y negro y con un mensaje. "Una semana más", escribió el humorista, que desató una ola de comentarios y memes por parte de sus seguidores. "En Arilandia se vive mejor"; "Paliza táctica"; "Estás haciendo que me caiga bien", fueron algunas de las reacciones hacia el participante de Gran Hermano que ingresó a través del repechaje.

Alfa tuvo un impensado gesto con Ariel que cambia el juego en Gran Hermano: "Es difícil"

Walter "Alfa" Santiago tuvo una impensada reacción con Ariel y descolocó a todos sus compañeros de Gran Hermano. Luego de haber hecho una broma sobre su supuesta renuncia al reality por pedido de la producción, el participante de 60 años se mostró muy sentimental y habló en profundidad sobre Ariel.

El concursante pidió celebrar su cumpleaños dentro de la casa, y Gran Hermano aceptó siempre y cuando "Alfa" lograra convencer a sus compañeros que se iba a ir de la casa. Luego de haber agarrado su valija e incluso escuchar a la voz despedirlo del reality, la producción contó la verdad y la situación se volvió sumamente emotiva. Entonces, Walter le confesó a Santiago del Moro: "Me di cuenta cuánto los quiero a todos, hasta a Ariel".

Ante la mirada atónita del conductor y de sus compañeros, "Alfa" continuó: "Estoy mal y esto angustiado porque sentí que me iba. Hasta a Ariel, que me dijo que se iba a poner adelante mío para que no me vaya, me di cuenta que todos son muy importantes". Consciente de lo que esta declaración significaba, el conductor le pidió a "Alfa" que profundice sobre su relación con Ariel.

En este marco, el participante hizo un análisis sobre su actitud y admitió que iba a darle una segunda oportunidad a su compañero. "Todos nos equivocamos y siempre hay tiempo en la vida para dar marcha atrás y retractarse. Y cuando uno está cerrado es difícil dar marcha atrás, pero hoy vi una faceta de él que antes no había visto. Y esta bueno reconocer", sentenció Walter. Por último, ambos se unieron en un tierno abrazo y prometieron dejar sus diferencias de lado.