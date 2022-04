Tomás Fonzi se bajó de MasterChef Celebrity, la revancha: el motivo

Tomás Fonzi confirmó que no participará en MasterChef Celebrity, la revancha y explicó el motivo de su ausencia.

Tomás Fonzi le puso fin a las especulaciones sobre su participación en MasterChef Celebrity, la revancha y confirmó por qué no será parte del nuevo ciclo conducido por Santiago del Moro. Cabe recordar que el actor salió subcampeón en la tercera temporada del popular certamen gastronómico en el que se coronó Mica Viciconte hace tan solo unos días.

El domingo pasado se emitió la gran final de MasterChef Celebrity 3 en la que se coronó Mica Viciconte, una de las favoritas desde el comienzo del certamen. En la definición, la ex-Combate se enfrentó a Tomás Fonzi, otro de los preferidos del público. Solo unos minutos después de que Viciconte se alzara con el trofeo, el actor dialogó con el host digital Diego Poggi y explicó por qué no será parte de La revancha, el ciclo en el que competirán 10 famosos que ya pasaron por las hornallas más famosas del país.

Analía Franchín, Vicky Xipolitakis, El Polaco, Sofía Pachano, María O’Donnell, Georgina Barbarossa, Vicky Braier (Juariu), Viciconte y Joaquín Levinton son las celebridades elegidas para participar del nuevo certamen gastronómico. La inclusión de la campeona de la tercera temporada generó mucha controversia en redes, ya que muchos usuarios analizaron que si participaba de La revancha era porque el campeón había sido Fonzi, pero no fue así y el actor explicó el motivo.

"La revancha es un conjunto de los mejores participantes de cada temporada, no es los que no ganaron", comenzó distinguiendo el hermano de Dolores Fonzi. Sobre el motivo por el que no será parte del nuevo ciclo que se emitirá por Telefe, el actor fue claro: "Yo no pude participar por cuestiones laborales previas, que tenía comprometidos esos días".

"De hecho el programa, nuestra tercera temporada, era hasta febrero. Después se estiró y terminamos a mediados de abril", sumó Tomás Fonzi. Para cerrar, el ex Verano del 98 insistió: "Yo no pude hacerlo por un tema de agenda".

Los fuertes mensajes de sus seguidores por su derrota en la final de MasterChef

Además de explicar por qué no formará parte de La revancha, Tomás Fonzi habló de los mensajes de sus fanáticos, quienes se mostraron muy desilusionados por el resultado de MasterChef Celebrity. "Esto es un programa de televisión, y para enojarse en la vida hay un montón de otras cosas", aseguró el actor, bajándole el tono a la polémica. En ese sentido, Fonzi aprovechó para destacar el trabajo de la campeona: "Yo siento que Mica es totalmente merecedora, súper merecedora".