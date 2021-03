After Hour: cómo será el primer spinoff de MasterChef Celebrity 2.

Cuando en el poster oficial de Masterchef Celebrity 2 apareció Dolli Irigoyen los fanáticos del reality se ilusionaron con la posibilidad de que Telefe hubiese fichado a la cocinera para ser la cuarta jurado. Pero los planes para Dolli resultaron ser bien diferentes ya que conducirá su propia competencia gastronómica, After Hour. ¿Cómo será el primer spinoff que dará una segunda chance a los eliminados, qué podemos esperar y cuándo comienza?

"Estoy super agradecida porque es impresionante los niños y jóvenes que antes no veían televisión y se engancharon con MasterChef. Les gusta ver cocina y eso me encanta. Va a ser un programón. Nos vamos a divertir mucho. Vanos a arrancar después de las dos semanas de MasterChef. Van a ser duelos de a dos famosos. El primero será Mariano Dalla Libera, quien deberá competir con el cocinero eliminado de esta semana", arrancó Dolli Irigoyen en un vivo de Instagram junto a Fede Bal, que será el conductor del programa y el host digital del reality oficial.

Sobre las cosas que tendrá en cuenta a la hora de evaluar a los famosos, Dolli remarcó: "He sido jurado en muchas oportunidades, en concursos muy grosos de Chile y Francia. Uno aprende de cada experiencia. Me va a importar mucho el sabor. Puede sonar apetitoso, pero si el plato no tiene gusto a nada es una desilusión. Después tienen que aprovechar los ingredientes, ser prolijos, concentrarse y tener una buena presentación".

"Van a ser competencias con platos que van a poder lograr en 30 o 40 minutos. Va a ser un MasterChef express. En las cosas más simples de la cocina están las dificultades. Un simple puré puede ser delicioso o estar lleno de grumos", agregó la experimentada chef que reemplazó a Germán Martitegui cuando contrajo COVID-19. Para seguir la línea de las cosas que más le importan de los famosos en la cocina puso como ejemplo a Vicky Xipolitakis en la edición anterior de MasterChef: "Vicky cocinaba rico. Tiraba magia y lo hacía muy bien. El sabor es fundamental".

Un dato no menor es que After Hour será un contenido exclusivo en el Facebook Watch de Telefe y en su aplicación para móviles. "El ganador se va a llevar una buena suma de dinero", cerró Dolli, expectante por el estreno de After Hour, la semana que viene.