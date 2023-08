Todo mal: una de las grandes apuestas de Telefe viene "flojardi"

Todavía no se estrenó una de las apuestas más importantes del año de Telefe y revelan que "viene flojardi". De qué programa se trata.

Una reconocida periodista aseguró que una de las grandes apuestas de Telefe para este año está cerca de su esperado debut, pero así como estiman que podría ser una "versión superadora" de otro reality, el casting no sería igual de bueno. "Todos coinciden", aseguró la panelista durante su columna radial.

La encarnizada batalla por el rating entre los principales canales de la televisión genera que las señales busquen superar sus proyectos exitosos (y también los no tanto) con grandes apuestas a futuro. Así sucede en Telefe, por ejemplo, canal que viene siendo el más exitoso de la pantalla chica local, con ciclos como Gran Hermano, o las novelas turcas que tantos buenos frutos le han dado a la señal de ViacomCBS.

Una de las grandes propuestas que Telefe tiene por delante es nada menos que una nueva temporada de Got Talent Argentina, que contará con la conducción de Lizy Tagliani y un prestigioso jurado integrado por Abel Pintos, La Joaqui, Emir Abdul y Flor Peña. La idea de la señal es estirar la competencia musical hasta que llegue el momento de estrenar la nueva edición de Gran Hermano.

"Yo tengo un topo en ese equipo y lo que me dijo es que el despliegue escenográfico y la puesta es impactante, como que se ve realmente lindo, las luces estarían muy bien", comenzó contando Marina Calabró en su columna en Lanata sin filtro (Radio Mitre). En ese sentido, la panelista sumó: "Sería una suerte de versión superadora de La Voz de Marley. Me dicen que la puesta va por ese lado, pero todavía mejor".

Pero a continuación, Calabró agregó una información en la que están de acuerdo "las dos o tres personas" que consultó y aseguró que "todos coinciden" en que el casting de Got Talent Argentina "viene flojardi". "Dicen que son algunos personajes conocidos, gente que ya pasó por otros concursos. Esto se hizo en las provincias donde Telefe tiene repetidoras, o sea que no es realmente federal, sino medio sui generis. Ni se hizo con tanto tiempo ni es tan exhaustivo. Así que, me dicen ‘ojo ahí'", concluyó Marina Calabró.

Marina Calabró estalló contra Mariana Fabbiani y su programa: "Vieja zorra"

La conductora Mariana Fabbiani regresó a la televisión y no a todos les gustó su debut con DDM (América TV). Una de las voces más críticas de los primeros envíos fue la panelista de chimentos Marina Calabró, con lapidarias definiciones sobre los panelistas y la dinámica general del programa.

En su columna radial en Lanata sin Filtro, la periodista que cubre actualidad de los medios de aire hizo un análisis de los programas de arranque de DDM y se mostró disgustada con varios aspectos del formato: "Lo menos bueno, esto lo digo como vieja zorra del panelismo, falta aceitar los mecanismos del debate y la confrontación. Por ejemplo, en el tema Wanda, justo les cayó el posteo de ella donde explicaba su situación y la necesidad, de resguardar a sus hijos. Y lo mostraron veinte minutos más tarde".

"Eligieron arrancar como estaba previsto con el caso Cecilia. Pero cuando te cae un último momento, y estás en vivo, hay que ir ahí. Habría que haber encontrado la forma, aunque sea de adelantar el tema y dejarlo picando, y continuar con respeto a la entrevistado. En el tema de Wanda era algo de salud, importante, no era algo frívolo. Creo que ahí no podes dar 20 minutos de ventaja. Entiendo que tienen un guión y lo respetan, pero bueno", sumó.

Por otra parte, Calabró no se mostró satisfecha con los roles de cada integrante del equipo de Fabbiani -la abogada Elba Marcovecchio, el politólogo Octavio Majul, el periodista macrista Ceferino Reato, el periodista especializado en género Franco Torchia, la panelista de chimentos Andrea Taboada y el mediático Pepe Ochoa- al calificar: "Hay que laburar un poquito el hecho de definir las identidades, y perfilar los personajes de los panelistas, para que no haya superposición de roles. Porque si no entre que algunas caras son nuevas, y otros que tienen laburos parecidos, que quede clara cuál es la tarea informativa de cada uno. Y laburar la contundencia de las opiniones, Ceferino se te planta y te dice el mundo es cuadrado y te quedás pensando si es cuadrado".