Todavía no empezó y ya hay internas en el nuevo programa de El Trece

Un importante conductor volverá a la pantalla de El Trece pero antes de que comience su programa, ya enfrenta internas entre sus panelistas.

Un programa que pronto debutará en la pantalla de El Trece ya se volvió tendencia y no precisamente por cuestiones positivas. Es que una de las integrantes del nuevo ciclo se mostró contenta con la llegada de la figura que se encargará de la conducción, pero no opinó lo mismo sobre uno de sus futuros compañeros. "Pasamos de un machirulo a otro", se quejó la panelista, que viene de protagonizar un escándalo mediático con un presentador de El Trece.

La señal de aire del Grupo Clarín viene haciendo importantes movimientos en su grilla en busca de levantar las flojas mediciones de audiencia que registra desde hace ya unos años y que le hace perder sistemáticamente en la batalla contra Telefe. En ese sentido, en los últimos días El Destape pudo confirmar que Fabián Doman regresará a El Trece tras su paso por la presidencia de Independiente.

El conductor recuperará el lugar que dejó en Nosotros a la mañana, aunque el programa cambiará de nombre próximamente. Quien opinó del nuevo ciclo fue nada menos que Cinthia Fernández, a quien le confirmaron que será parte de Bien de mañana. "Lo adoro, me llevé super bien, lo adoro, siento que lo miro y me entiendo", aseguró, contenta con la confirmación de Doman como conductor.

Pero no se mostró igual de feliz con uno de los compañeros que tendrá, tras sus fuertes cruces con el "Negro" González Oro en las últimas semanas. "No me pone tan contenta habernos enterado los compañeros que vinieron y que otros se iban... Que venía Cabak", sumó filosa la panelista. Lejos de quedarse ahí, Cinthia agregó, picante: "Pasamos de un machirulo a otro".

En su breve diálogo con el cronista de Intrusos, también reconoció que no descartó renunciar a Bien de mañana cuando se enteró que Horacio Cabak sería su compañero: "La verdad es que tengo ganas de venir a laburar, tengo otra propuesta... si la voy a pasar mal, me voy". "Me dicen que Cinthia no hizo las fotos y Cabak sí. Hay un bolonqui... Ella dice que si está él, ella se va. Y además se queja porque le están pagando poco", sumó Karina Iavícoli desde el piso del programa de América TV, mientras que Guido Záffora reveló que por pedido de Fabián Doman, el panel no será todos los días igual ya que será rotativo.

A los gritos: Luis Ventura y Cinthia Fernández se dijeron de todo en vivo

Luis Ventura y Cinthia Fernández protagonizaron una fuerte discusión al aire en Nosotros a la Mañana (El Trece). Es sabido que ambas figuras tienen una tensa relación y en más de una oportunidad lo dejaron en evidencia frente a millones de televidentes. Esta vez, la discusión comenzó en torno a la madre de Luis Miguel, Amalia "Yuyito" González, cuya vida es un misterio y genera intensos debates desde hace años.

Mientras algunas versiones sostienen que la madre de Luis Miguel murió, otras aseguran que la mujer estaría radicada en Argentina, escondida de la prensa. Ventura habló sobre esto y Cinthia lo frenó en seco y señaló que, según Migraciones, "la Justicia dijo que el ADN dio que no era la mamá de Luismi". Ventura enfureció, no tardó en responderle y se desató un fuerte ida y vuelta.

"Sí, es cierto, pero estamos hablando de un país donde hubo desaparecidos, intercambio de identidad. El gran problema es que si esta mujer es la madre de Luis Miguel, falta una...", observó Ventura. Fernández se detuvo sobre este comentario y le dijo que le parecía "un montón" mezclara a los desaparecidos de la última dictadura cívico-militar con la mamá de Luis Miguel, con una mueca de indignación.

"No me pongas a Cinthia Fernández haciendo gestos porque si no corto, les estoy haciendo un favor. Estoy cansado de que me descalifique esta piba, si quiere confrontar...", se quejó el conductor. "Lo mismo me pasó todo el año pasado, mirá qué casualidad", ironizó Cinthia.

Ventura se hartó y exclamó: "¡Estoy cansado de que esté hablando boludeces por todos lados! Yo les hago un favor y salgo al aire con ustedes, respétenme por favor". La expareja de Matías Defederico no se quedó callada y le respondió: "Te aguanté tanto tiempo al aire, tengo el mismo derecho".

"Después dice que la maltratan, que machirulo, y empieza a decir boludeces. Es una piba que vivió mintiendo", agregó Luis, furioso. "¡Y sí, sos un machirulo! Mirá vos", disparó Fernández. Ventura se quedó en silencio y la panelista le retrucó: "¡Qué nervioso que se pone! Yo me lo tuve que fumar todo el año pasado haciéndome pelota y haciendo programas a costa mío, tanto en el programa de Mazzocco y como en su programa, ¿y no se bancó un gesto? Perdónenme mi gestualidad".