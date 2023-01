Tini Stoessel tomó una decisión para evitar a Camila Homs: "Con sus hijos"

La cantante habría pensado una estrategia para no cruzarse a Camila Homs según un periodista. Actualmente Tini Stoessel se encuentra en España junto a Rodrigo De Paul.

Tini Stoessel habría tomado una drástica decisión para no cruzarse a Camila Homs en España, donde se encuentra acompañando a Rodrigo De Paul. La cantante de hits como 22 y Por Qué Te Vas habría escogido la fehca de regreso a Argentina en base al viaje que hará Homs al país europeo.

"Hay toda una especulación por la fecha en la que volverá Tini Stoessel a la Argentina. Yo tengo el dato de que su pasaje de vuelta coincidiría justo con el viaje de Camila Homs a Europa. La fecha de pasaje que tiene la triple T para su regreso al país es el 9 de febrero, pero, obviamente, puede cambiarlo", comenzó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live.

El comunicador reveló que Homs viajará a España en marzo y agregó: "Tini estará acá en esos días. En ese momento, se cree que De Paul ya estará con sus hijos en Madrid. Pregunté si esto tiene que ver con que Tini no quiere cruzarse a Camila ni a sus hijos, pero no me dijeron nada. Siempre se dijo que ella no quería vínculo con los hijos de Rodrigo".

"Me informan que Camila adelantó el viaje a Europa por compromisos laborales y el reencuentro de los hijos con su papá sería en febrero. No me especificaron la fecha del viaje, pero estaba previsto para marzo y se realizará antes", había informado el periodista la semana anterior. Y cerró: "Además de esta situación laboral, me dicen que se junta con que Francesca extraña mucho al padre y Camila tiene un par de presentaciones importantes en el viejo continente".

Las palabras de admiración de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel tras sus shows de cierre de año

Tini cerró su 2022 con dos conciertos agotados en el Campo Argentino de Polo, de los que Rodrigo De Paul fue invitado especial tras haber salido campeón del mundo con la Selección Argentina de Fútbol. "Te admiro. Me da mucho orgullo verte brillar, gracias por dejarme ser parte, sos la Numero 1 pero por sobre todas las cosas por el amor que le pones a lo que haces. Te mereces todos esto y más, seguí brillando que no tenes techo", comenzó su posteo el futbolista. Y Tini le respondió: "Qué momento tan lindo. Yo también te admiro y amor Rodrigo. Gracias por estar. Me hacés muy feliz".