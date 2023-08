Tini Stoessel se hartó y contó la verdad de los "terceros en discordia" con De Paul

Tini Stoessel se sinceró sobre su ruptura con Rodrigo de Paul y habló sobre las versiones de infidelidad.

Tini Stoessel rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad tras su separación de Rodrigo de Paul, que surgieron a partir del comunicado en conjunto que redactaron para dar la primicia de su ruptura. En aquel texto, compartido en sus respectivas cuentas de Twitter, la pareja explicó que se separaban en buenos términos. Más tarde, la artista conversó con Ángel de Brito y respondió a las versiones que circularon en las últimas horas.

"Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto", anunció Stoessel. Más tarde, dialogó en privado con el conductor de LAM (América TV) y le contó los verdaderos motivos de su ruptura.

Tini habló de los "terceros en discordia" con De Paul

En medio de estos rumores, la cantante le envió un mensaje a De Brito y lo autorizó a leerlos al aire en LAM. "Me dice 'no hay terceros en discordia, por más rumores que veas, te lo va a decir Rodrigo también. No hubo problemas de cuernos, sólo que sentimos que se estaba haciendo complicado llevar la relación por todo lo que viene", anunció el conductor.

En este sentido, la artista explicó que el motivo principal de su separación fue la distancia, ya que en los próximos meses, viajará por España, Miami y Puerto Rico y eso complicaría mantener su relación. "Va a estar yendo y viniendo, y los dos sentían que iba a ser complicado mantener una relación de esta manera. Se contaron muchas mentiras todo este tiempo, y eso jode", finalizó De Brito.

Filtran que Tini Stoessel habría tomado la decisión de separarse: "No vuelve nunca más"

Según Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece), Tini y de Paul "no estaban bien" desde hace mucho tiempo. "Yo tengo acceso a los entornos, vamos a decirlo así. Y yo siempre que tiro información la recontra chequeo y la tiro cuando la tengo confirmada. Por eso, esperé a dar la información", aseguró, en diálogo con Ciudad.

En este sentido, señaló que no se separaron "por falta de amor, sino que no son compatibles las vidas y los estilos de vida que tienen cada uno". Además, indicó que Tini fue quien tomó la decisión definitiva. "A mí me confirman que quien tomó la decisión fue ella. Yo creo que ella no vuelve con De Paul nunca más. Tuvieron muchas idas y vueltas en los últimos tiempos. Yo me enteré y jamás conté nada. Si esta vez hablé, fue porque tenía la confirmación", cerró Varela.