Tinelli no lo puede creer: Pampita confirmó los motivos por los que abandona el Bailando

La famosa modelo anunció su salida del reality show a semanas de su estreno y generó gran controversia entre los demás integrantes del ciclo.

Carolina "Pampita" Ardohain anuncio su despedida del Bailando 2023 a semanas de su debut en la pantalla de América TV. La famosa modelo generó gran controversia al dar esta noticia y desató la furia de Marcelo Tinelli, quien no pudo contenerse al aire del ciclo.

La reconocida conductora se ausentó la semana pasada del ciclo conducido por Tinelli porque tenía un viaje programado a Nueva York. Entonces, Pampita fue reemplazada por Zaira Nara, quien cuidó de su lugar y generó polémicas dentro del programa. Y aunque si bien la modelo ya regresó a su puesto el pasado lunes 25 de septiembre, volvió a confirmar su fecha de salida.

"Ha vuelto de Nueva York, pensé que me traía un regalo, un perfume, un alfajor de Nueva York, algo. No pasa por likear la foto, nada", empezó por decir Tinelli cuando presentó a Pampita frente a las cámaras. Sin embargo, rápidamente remató: "Me parece que se vuelve a ir la semana que viene. Si es por eso me voy yo también".

Ante esta situación, Pampita contestó con una sonrisa y sin hacerse problema, ya que en repetidas ocasiones declaró que todos estos viajes estaban hablados con la producción desde antes del debut. "Hay un diseñador muy importante que me invitó a su desfile en México", explicó sobre su próxima ausencia.

Tiembla García Moritán: Pampita se mostró muy cerca de un galán de Hollywood

Carolina "Pampita" Ardohain sorprendió a todos en sus redes sociales al mostrarse muy cerca de uno de los galanes de Hollywood más populares del momento, que está en boca de todos por su trabajo en una de las series más exitosas del 2023. "Acá estoy", dijo muy sonriente la jurado del Bailando 2023 en una story que rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde shippearon a la modelo con el actor.

Usuaria activa de las redes sociales, Pampita mostró el impactante evento de la cerveza Stella Artois al que fue invitada en Nueva York junto a Damián Betular, Paula Chaves y algunas superestrellas de Estados Unidos. Cholula, la modelo y jurado del Bailando 2023 subió imágenes a sus historias de Instagram con Zoe Saldaña (Avatar, Guardianes de la Galaxia), la reconocida presentadora Martha Stewart y el rapero Ludacris (parte también de la franquicia Rápido y Furioso).

Pero el momento más inesperado, y por el que tiembla Roberto García Moritán, fue con el video y la selfie que Pampita se tomó con Jeremy Allen White, el protagonista de The Bear, una de las series más exitosas del 2023 y uno de los galanes del momento. “Acá estoy con mi amigo Jeremy y tiene un mensaje para ustedes”, dijo la modelo.

"Hola, Argentina", saludó Allen White, sonriente, quien también se sacó una selfie con la jurado del Bailando. Además, Pampita también compartió otra imagen con Matt Damon y Luciana Barroso, su esposa argentina.