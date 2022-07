Tinelli fue interrumpido en vivo por su hijo Lolo: "Vos estás conmigo"

El conductor de televisión se expresaba sobre su nuevo proyecto televisivo cuando su hijo Lolo irrumpió en la entrevista. Marcelo Tinelli estaba en una nota en vivo con Socios del Espectáculo.

Marcelo Tinelli sorprendió a todos en medio de una entrevista en vivo con la aparición de su hijo más chico, Lolo, quien se mostró en TV después de mucho tiempo de no salir en ese medio. El hijo que el conductor de Showmatch tuvo con Guillermina Valdés en 2014 dio a conocer que será parte del primer programa de Canta Conmigo Ahora, la nueva apuesta de su padre.

"Me sentí muy cómodo entrando con Lolo en el primer programa. Ya mañana le vamos a mandar a hacer el saco. ¿Esta bien?", soltó Marcelo Tinelli en el momento en que el pequeño se acercó al plano de Socios del Espectáculo, ciclo para el que el conductor hacía una entrevista en vivo.

Cuando el conductor contaba cómo va a ser su nueva apuesta televisiva, Lolo lo interrumpió para decirle: "¿Yo voy a ir?". Tinelli se rió ante la pregunta de su hijo de ocho años y le respondió: "Ya está. Vos estás el 25 conmigo". Por su parte, el hijo del comunicador se mostró eufórico por la noticia que su padre le dio al aire y soltó un grito onomatopéyico: "Oooh".

Marcelo Tinelli defendió la participación de su primo Luciano "El Tirri" como jurado de su nueva apuesta televisiva y soltó: "Él se hace el gracioso pero es un músico muy talentoso. Fue parte de Los fabulosos Cadillacs y grabó en Miami". Además, el padre de Micaela, Candelaria, Francisco, Juanita y Lolo dio a conocer que actualmente se encuentra en convivencia con "El Tirri": "A la edad que tenemos estamos viviendo juntos. No lo puedo creer. No lo vivimos de jóvenes esto", enunció y contó que esta situación se debe a que su primo está recién llegado de Miami.

Las declaraciones de Marcela Feudale sobre su vínculo con Marcelo Tinelli

"No fui amiga de Tinelli; tuvimos una buena relación. Creo que fui amiga de Paula (Robles, madre de Francisco y Juanita Tinelli). Tengo un profundo respeto por Marcelo y él me lo tiene a mí. Seguimos hablando; hablamos de tanto en tanto. Pero no somos amigos, no tengo amigos en el medio", enunció Feudale en diálogo con Andy Kusnetzoff en el ciclo PH, Podemos Hablar. De esta manera, la locutora derribó los rumores de mala relación con Marcelo Tinelli que hace un tiempo se dijeron tras su no participación en Showmatch: La Academia.