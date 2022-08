Tiene autismo y emocionó al jurado de Canta Conmigo Ahora: "Me han dicho incapaz, rara y loca"

La tiktoker Sunny Lugo se presentó a Canta Conmigo Ahora y emocionó al jurado con un importante mensaje sobre el autismo.

Sunny Lugo, una joven con autismo, emocionó al jurado de Canta Conmigo Ahora: "Me han dicho incapaz, rara y loca"

Sunny Lugo, una joven con autismo, emocionó al jurado de Canta Conmigo Ahora: "Me han dicho incapaz, rara y loca"

"Sunny" Lugo, una joven con autismo, se presentó en Canta Conmigo Ahora, el nuevo reality de canto conducido por Marcelo Tinelli en El Trece, y conmovió al jurado al subirse al escenario y contar su historia. Tras su interpretación de la canción Crazy, de Gnarls Barkley, obtuvo 69 puntos sobre 100. Y una vez que terminó su performance, dio un discurso sobre el autismo que todos escucharon con atención.

"Sunny" es más conocida por sus videos de TikTok, plataforma en la que cuenta con más de 625 mil seguidores. Nació en Virginia, Estados Unidos, pero se crió en Argentina. Se define como "una artista multifacética" y es creadora de contenido en redes, en donde hace videos informando sobre el autismo. "Aprendí a cantar antes de aprender a hablar. En mi vida, la música es la forma en la que puedo comunicar las cosas porque hablar me cuesta muchísimo. Voy a cantar una canción que me hace sentir que puedo decir: 'Acá estoy y esto es lo que puedo hacer'", expresó.

Y al subirse al escenario, saludó a todo el jurado con unas palabras: "Hola, ¿cómo están? Yo soy Sol, pero me dicen 'Sunny'. Soy autista y, debido a mi autismo, me han dicho que soy incapaz, rara y loca muchas veces. Así que estoy acá para romperles todos los estereotipos que tienen sobre la discapacidad, sobre el autismo. Canten conmigo ahora y hagamos historia". De 100 personas del jurado, 69 apretaron el botón por "Sunny", un puntaje bastante alto dentro de la competencia.

La emoción del jurado de Canta Conmigo Ahora al escuchar la historia de Sunny

Nacho Mintz, otorrino especialista en voz y cantante, fue el primero en levantarse y apretar el botón. "Me encanta que estés acá. Tengo una historia con la discapacidad. En mi familia hace 35 años trabajamos con personas con discapacidad. Si de algo se trata la tele es que los estereotipos se terminen con todo, no solo con el espectro autista. Ante todo, vos sos una persona y te agradezco que hagas esto, porque es un mensaje para millones de personas que no se lo van a olvidar", le señaló Mintz con lágrimas en los ojos.

Marisol Otero, cantante y docente, también se levantó emocionada y le expresó su agradecimiento. "Me emociona profundamente el hecho de que estés acá parada. En el autismo, muchas veces se destacan con una genialidad y yo creo que tu genialidad es esto, el arte. Sos una genia", le dijo en su devolución. "Sunny" se fue muy agradecida y feliz y se despidió con una importante aclaración: "Yo digo siempre que soy autista con orgullo. Porque no soy discapacitada por opción mía, sino por la sociedad que no nos da esa facilidad".