Tiene 67 años: se conoció quién fue el gran amor de la vida de Susana Giménez

Se supo quién sería el amor de la vida de Susana Giménez.

El nombre de Susana Giménez resonó en las últimas horas debido a que el pasado domingo tuvo lugar el último programa de su temporada en Telefe, con una impensada entrevista a ella misma, que fue realizada con ayuda de la Inteligencia Artificial. En ese contexto, "La Mary", personaje que interpretó en la película de 1974, le preguntó quién había sido el amor de su vida y, si bien no respondió, Yanina Latorre lo hizo por ella en las redes sociales.

Giménez contó que no podía decir quién era el amor de su vida por respeto a su intimidad, ya que se trata de una persona que sigue viva. Cabe recordar que Susana salió con muchos hombres famosos como Cacho Castaña, Ricardo Darín y Carlos Monzón, entre otros. Sin embargo, Latorre puso fin a las especulaciones con un contundente dato.

La especialista en farándula se pronunció en sus redes sociales en alusión al musical que hizo Tini Stoessel en el programa de Susana, para halagar a la artista argentina, y recibió una respuesta por parte de una seguidora que le pidió que dijera quién fue el amor de la vida de la diva. Sin preámbulos ni tapujo alguno, Yanina respondió de manera tajante: "Darín". A pesar de esa respuesta, algunos usuarios se refirieron a Jorge "Corcho" Rodríguez, actual esposo de Vero Lozano, como el amor de la vida de Susana, pero Latorre suele tener muchas fuentes sobre la vida privada de los famosos, por lo que todos muchos optaron por confiar en ella.

Fuertes declaraciones de Moria Casán y Graciela Alfano sobre Susana Giménez

"(Susana) nos odia. Es que es así, Susana nos detesta, ella es muy competitiva", comentó Moria en el ciclo de Dante Gebel, al que acudió como invitada junto a Graciela Alfano. Por su parte, ésta pronunció: "Yo no me llevo con ella, no es mi amiga, pero es una persona que respeto, para llegar a ese lugar hay que ser competitiva". A lo que Moria respondió: "Susana es muy mala, malísima, yo también tengo mucho de mala, todas lo tenemos".

Tuit de Yanina Latorre

El cruce entre Pampita y Susana Giménez en pleno vivo de Telefe

"Cuando todo se calma, porque supongo que ahora estarás más calma, lo único que hizo es bajar más de peso, más perfecta todavía estás. Le tenés que agradecer a ese estúpido", soltó Susana Giménez en la entrevista. En ese momento, Pampita reaccionó con el espíritu pacífico que la caracteriza y soltó: "Pará, no le digas así a Rober, por favor".

"¿Estúpido no le digo más?", preguntó Susana y Pampita le pidió que no lo hiciera. En ese momento, la conductora le consultó si no había terminado peleada con Moritán y la invitada respondió que no, ante lo que Susana agregó: "Ah, yo pensé que sí".

Las críticas de Yanina Latorre a Wanda Nara por lo que dijo con Susana

"Logré que Wanda vuelva al living de Susana, trató de ningunearme llamándome 'La Panelista'. Tenía un monólogo aprendido. Viva, porque Susana jamás repregunta, ni va al hueso. Kennys la apuntalaba. Contó lo que quiso y lo que le convino", soltó Latorre en sus historias de Instagram. Y continuó: "Dijo que cuando fue lo de la China y Mauro, yo le pedía. Ella me llamó a mi ese domingo, por consejo de Ana Rosenfeld, y ahí arrancó el 'Wandagate', algo que ella capitalizó muy bien y obvio yo también. Pero no soy soberbia como ella".