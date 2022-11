Tiene 45 años y su pareja 80: la participante que sorprendió a Guido Kaczka en Los 8 Escalones

Una mujer de 45 años sorprendió en Los 8 Escalones del Millón al contar que está en una relación con un hombre 35 años mayor.

Nora, una mujer de 45 años, sorprendió a Guido Kaczka en Los 8 Escalones del Millón (El Trece) al contar su historia de amor: está en pareja con un hombre de 80 años, un vecino del barrio a quien conoció antes de la pandemia del coronavirus.

El relato de Nora impactó tanto al conductor del ciclo como a todos los presentes, ya que se llevan 35 años. Sin embargo, la mujer aseguró que no siente esa diferencia de edad y que tienen un vínculo muy lindo.

Nora es oriunda de Merlo y se gana la vida trabajando como costurera. "Me dedico a la costura, trabajé siempre en fábricas, talleres grandes, en casa cuando los chicos eran chicos... Y hoy, por temas de salud, tengo que optar por trabajar en casa lo que más pueda", se presentó.

“¿Estás en pareja?", le preguntó Kaczka. "Sí, con Alfredo, 80 años", respondió la mujer. "¿Cómo?", se preguntó Guido, con un gesto de confusión. "80 años, Alfredo", reiteró la concursante. Cuando Kaczka le preguntó hace cuánto se conocen, la mujer explicó que se conocen hace tres años, desde antes de la pandemia.

"Yo alquilé siempre y caí en un alquiler cerca. Así, vecinos, charla va, charla viene... Somos del barrio, porque me crié ahí. Me vio sola con mis hijos, laburadora, trabajadora, que es lo que quería, una mujer joven”, sumó Nora. Fue entonces cuando Carmen Barbieri la sorprendió con una pregunta al hueso.

“Perdón, y la diferencia de edad, ¿te molesta? ¿Nunca te han criticado, o tu familia te ha dicho algo por eso?”, indagó la panelista. “Para nada, no, al contrario. Me lleva 35 años y no se nota, está mejor que yo", respondió la mujer. Y agregó que en su relación anterior, había sufrido mucho por una persona muy joven. "Sufrí tanto y padecí, que salí de un problema muy grande, de una persona joven. No tiene nada que ver la edad", concluyó.

Un participante de Los 8 Escalones sorprendió a Guido Kaczka al contarle para qué usará el premio

Recientemente, se presentó al programa un hombre de 40 años llamado Nicolás. Cuando Guido le preguntó para qué iba a usar el dinero del premio, anunció: "Lo dono completo". "¿Lo dona completo? ¿A dónde?", quiso saber el conductor, y Nicolás explicó que iba a donarlo a dos comedores: a uno de Coronel Pringles y a otro de Morón. "Ahí hay muchas necesidades", remarcó.

“Todas las donaciones son súper buenas siempre, no por el hecho de donar, sino por la necesidad de los que ya no llegan. Cuando el Estado y todos llegamos hasta un nivel y hay otro más abajo, esos chicos comen con el esfuerzo de muchas donaciones. Pero te puedo asegurar que si comen es arroz, y si es carne, es guisada y es un pedacito, si les toca”, enfatizó el participante.