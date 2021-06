Tiembla Policias en acción: Polino llega con magazine propio en las noches del domingo

El periodista de espectáculos estará al frente de La voz del embajador, la nueva apuesta de Telefe para ganarle a Policías en acción.

A ocho meses de su llegada a Telefe, luego de más de diez años trabajando junto a Marcelo Tinelli en ShowMatch, Marcelo Polino se prepara para debutar con programa propio. Se trata de La voz del embajador, un ciclo que saldrá los domingos al término de la gala de La Voz Argentina, en el que el periodista entrevistará a los jurados y participantes del certamen y contará todos los secretos del detrás de escena. "Hay mucho para laburar y para hacer, porque cada vez los participantes vienen con más power", adelantó el periodista en Flor de equipo.

Cabe recordar que Polino se sumó al canal de las pelotas como "embajador" de MasterChef Celebrity 2 en distintos programas de la señal, como el magazine que conduce Florencia Peña, Cortá por Lozano y La peña de Morfi. Y luego del final de la segunda temporada del certamen gastronómico, mantuvo su rol al frente de la "embajada" del ciclo de talentos que conduce Marley y tiene a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y el dúo Mau y Ricky como coaches.

A diferencia de las dos ediciones anteriores, la tercera temporada de La Voz presenta una nueva dinámica. "Les cuento que hay nuevas reglas. Vamos a tener dos programas: 'La Voz Argentina' todas las noches en la pantalla de Telefe y por otro lado, 'La Voz Argentina: el regreso' en la plataforma digital", anunció Marley en el primer programa y explicó que en el certamen paralelo participarán todos los cantantes que no fueron elegidos por el jurado para formar parte de sus respectivos equipos.

La encargada de seleccionar a los talentos de la versión digital será Emilia Mernes, una joven de 24 años que fue vocalista en Rombai y hace tiempo inició su carrera como solista en la música urbana. "Estoy muy emocionada, me toca asumir un especie de rol de hada madrina para elegir artistas. Es todo un desafío para mí porque hay mucho talento. Me tiene muy ansiosa, estoy agradecida por este papel que toca, se generó mucha expectativa cuando se dijo que la quinta coach era del interior del país, poder darles la oportunidad a estos participantes me llena de orgullo", manifestó la artista oriunda de Nogoyá, Entre Ríos.

El certamen principal cuenta de cinco etapas: las audiciones a ciegas, en la que los jurados van armando sus equipos; las batallas, en las que cada coach agrupa en parejas a los miembros de su equipo para canten la misma canción y uno solo avanza a la siguiente ronda; los knockouts, en los que los participantes se enfrentan con ayuda de sus entrenadores y una figura invitada; los Playoff en los que quedan seleccionado los ocho mejores artistas de la temporada y por último, las presentaciones en vivo.

En la tercera etapa era en la que habitualmente iniciaban los "robos", que permiten que los coaches salven e incorporen a sus equipos a participantes eliminados por sus compañeros. Sin embargo, en esta nueva edición, esta dinámica estará presente desde las batallas. Las disputas entre Montaner, Mau y Ricky, Lali y "La Sole" están presentes en cada episodio, en los que se enfrentan por formar el mejor grupo, de acuerdo a sus objetivos, y seguramente Polino tendrá mucha tela para cortar.