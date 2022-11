Thiago dijo lo que nadie esperaba de su intimidad con Daniela en Gran Hermano: "No puedo"

El concursante de 19 años confesó qué aspectos le molestan de su noviazgo con Daniela de Gran Hermano. Thiago le contó a su compañero Nacho qué es lo que no puede hacer cuando duerme con ella.

Thiago y Daniela tuvieron sus primeros acercamientos íntimos en los últimos días en la casa de Gran Hermano y el joven se quejó de algunos impedimentos que esta relación le significa. Como consecuencia, el participante de 19 años y la de 26 cortaron su relación tras la primera noche que pasaron.

"No me puedo tirar un pedo porque está ahí en mi cama. No puedo eructar porque me dice 'no pierdas el encanto'. Dejame ser, piba”, explotó Thiago, en diálogo con el otro integrante más joven de la casa, también de 19 años. En tanto, el joven aseguró que no quería decirle nada al respecto a Daniela para que no se pusiera mal.

"Quiere que esté todo el día atrás de ella, la verdad es que me da por los huevos... yo no soy así. Ella me preguntó si era amoroso y le dije que no tanto", sumó el joven en una charla con Marcos Ginocchio. Y agregó: "Le dije que quería estar un toque solo. Yo le empecé a decir las cosas que me molestaban y ella me dijo ‘bueno, es mejor que termine acá antes de que me enganche más’".

"La Tora" hizo una fuerte acusación contra Telefe y Gran Hermano

Lucila habló sobre el acoso verbal de "Alfa" a Coti en la casa de Gran Hermano y contó que la producción no mostró todas las repercusiones que hubo ante ese hecho. "No fui solo yo. Nacho se sacó, Juan también, Maxi le dijo bastantes cosas. Todos lo enfrentamos. Se ve que no se vio ese tape pero en un momento estábamos todos el en sillón, donde se habló del tema y fuimos todos contra él. No se mostró todo", reflexionó "La Tora" en diálogo con Ángel de Brito en LAM.

La exconcursante contó que se sintió interpelada por el hecho ocurrido en la casa de GH por una experiencia propia. "Acosada obviamente que fui, hasta el día de hoy lamentablemente sufrimos acoso mayormente las mujeres, aunque los hombres también lo deben sufrir. También fui abusada, lo conté después de mucho tiempo. Fue a los 9 años", relató en diálogo con Nancy Pazos, ambas invitadas al ciclo de TV PH, Podemos Hablar. Lucila contó que la persona que abusó de ella falleció hace años y que tardó 15 años en poder contar lo que le pasó a su círculo íntimo.