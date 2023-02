Terror en Gran Hermano: uno de los perritos comenzó a llorar y gritar y Telefe cortó la transmisión

Mora, una de los perritos de Gran Hermano, alarmó a todos los participantes con sus gritos y llantos repentinos y Telefe cortó la transmisión.

Los participantes de Gran Hermano 2022 (Telefe) vivieron un desesperante momento con Mora y Caramelo, los dos nuevos perritos que ingresaron a la casa recientemente, mientras estaban en vivo en la pantalla de Telefe. Inmediatamente, la producción cortó la transmisión.

El hecho ocurrió el viernes 24 de febrero por la noche, justo antes de que comience la fiesta temática que realizan cada semana. De repente, "los hermanitos" se dieron cuenta de que uno de los perritos no paraba de llorar y gritar y corrieron alarmados a ver qué le pasaba.

Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar tenían en brazos a Caramelo y a Mora cuando, de un momento a otro, Mora comenzó a llorar desesperadamente. "La Tora" se llevó un fuerte susto y gritó desesperada: "¡¿Qué le pasa?! ¡¿Por qué llora así?!". Al bajarla al suelo, se dio cuenta de que le dolía una parte del cuerpo.

Los gritos de la cachorra se intensificaron y Marcos Ginocchio junto con su hermana Valentina, Romina Uhrig, Camila Lattanzio, y los padres de Lucila y Nacho también corrieron a ver qué sucedía. "Le estoy tocando la panza y le duele, me parece", observó "La Tora". "Es la patita, es la patita", dijo Romina. "¡Es esta pata, me parece, chicos! La tiene rara...", exclamó Lucila. Acto seguido, Telefe cortó la transmisión.

"Robertito" Funes Ugarte, quien estaba conduciendo el debate en ese mismo momento, continuó con el programa y les dijo a los televidentes que Mora ya estaba siendo atendida por un veterinario de la casa. "El perrito está bien, eh. Está bien, hoy los vacunaron y con la inyección se inflaman un poquito... Está el veterinario en la casa de Gran Hermano. Lloraba porque se le había inflamado el pinchazo, nada más", aseguró el conductor. Sin embargo, miles de usuarios de las redes sociales se mostraron muy preocupados, especialmente porque no es la primera vez que sucede algo con los perritos.

El accidente que sufrió Caramelo en la piscina de Gran Hermano

Semanas atrás, Caramelo se había escapado de la casa durante la noche y cuando Camila Lattanzio corrió a su rescate, se dio cuenta de que el perrito estaba en la piscina a punto de ahogarse. Afortunadamente, la participante se percató a tiempo y lo salvó, pero podría haber sucedido una tragedia. Miles de usuarios de las redes sociales apuntaron contra "los hermanitos" y la producción del reality por no haber cuidado correctamente de los cachorros.

"Los perritos hacían caca con sangre y la produ no los sacó de la casa. Ayer Caramelo se cayó a la pileta y si Camila no lo encontraba, se ahogaba. ¿Qué hace la producción? Les prohíbe hablar del tema a los participantes. SAQUEN A ESOS PERROS YA", se quejó una usuaria de Twitter. Más tarde, Santiago del Moro les advirtió a los participantes que lo que había sucedido no podía volver a repetirse y los obligó a estar más atentos que nunca.