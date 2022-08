Terrible pérdida en América TV: un importante figura aterriza en C5N

El canal de Daniel Vila enfrenta la salida de una de sus figuras más importantes, quien inicia un nuevo trabajo en la pantalla de C5N.

Una importante figura de América TV dejará el canal y empezará nuevos rumbos laborales dentro de C5N. En los últimos meses, la señal de Daniel Vila sufrió fuertes crisis, tanto relacionadas a los números de rating como la salida de varias figuras. Sin embargo, una nueva pérdida golpea al canal.

Según se conoció en Gossip, programa que conduce Laura Ubfal por la pantalla de Net Tv, en los próximos días una figura importante de América TV abandonará el canal para aterrizar en C5N. Tras la salida de Viviana Canosa de A24, Daniel Vila sufre otra salida importante del ámbito informativo que podría costarle mucho reemplazar.

La persona que se va de América TV es Rosario Ayerdi, una de las principales corresponsales del Gobierno. Aunque todavía no se especificaron las fechas de salida, ya es definitivo que el futuro laboral de la periodista continuará en C5N. Durante varias temporadas, Ayerdi formó parte del ciclo informativo Para Que Sepas, el programa de Edi Zunino y Marcela Pagano. Por su parte, las autoridades del canal no dijeron nada al respecto como así tampoco lo hizo la comunicador.

Arde Intrusos: las fuertes internas de Flor de la V con sus compañeros

Por primera vez en la historia de Intrusos (América TV) la histórica panelista Marcela Tauro tomó las riendas de la conducción, en medio del viaje programado de Florencia de la V a Uruguay. Y en medio del último envío, la panelista habló de las conversaciones afiladas que tiene con sus compañeros de trabajo, en un grupo de WhatsApp paralelo en el que no estaría una importante figura.

Todo se originó luego de que Guido Kaczka -en conversación con el ciclo por medio de un móvil en vivo- hablase sobre la reconciliación de Susana Giménez y Carlos Perciavalle, uno de los temas de conversación en la mesa de Intrusos. "Hoy te vas a enterar el motivo y el insulto que le dijo Carlos Perciavalle a Susana que detonó la pelea", le comentaron a Tauro, dándole pie a su inesperada revelación sobre el grupo de WhatsApp paralelo que tiene con sus colegas.

"Dijiste insulto y no sé por qué me acordé del chat paralelo que está on fire. Saben que en Intrusos tenemos un chat paralelo, gracias por todos los mensajes. Ahora muestro todo lo que me puso Ambrosino, Pallares, todos", lanzó La Tauro (como le dicen sus compañeros).

El grupo de WhatsApp fue creado en la época en que Jorge Rial tuvo una crisis en la relación con su hija Morena, previo a que dejara el programa en manos de Moria Casán. Y una importante figura -además de Rial, que es sabido no integra el grupo- no sería parte del chat.

El grupo de WhatsApp paralelo se llama "Compañeros" y está integrado por Adrián Pallares, Marina Calabró, Marcela Tauro, Guido Záffora, Damián Rojo, Angie Balbiani y Daniel Ambrosino. La actual conductora, Florencia de la V, no sería parte del selecto grupo según los nombres que han trascendido.