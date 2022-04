Terrible enfrentamiento entre las familias de Ricky Montaner y Stefi Roitman

Aparentemente, cada vez son más las diferencias que los separan.

Es mucho lo que se habla de Ricky Montaner y Stefi Roitman después de su casamiento. En varias oportunidades surgieron rumores de crisis entre ellos, aunque ambos se encargaron de desmentirlos públicamente a través de sus cuentas oficiales de Instagram. Sin embargo, en esta oportunidad, fue Tartu el que reveló que a partir de la boda, habría conflictos entre ambas familias: Montaner y Roitman.

En "A La Tarde", Tartu contó que la familia Roitman habría querido participar en la organización del casamiento de Stefi y que al parecer Marlene, la esposa de Ricardo Montaner, se habría negado, ya que ella quería ser quien se encargue de ese tema, como lo hizo en los casamientos de todos sus hijos. Según el periodista, prueba de las diferencias entre las familias sería que no existe ni una sola fotografía de los novios con los Roitman y los Montaner.

Stefi Roitman y Ricky Montaner en su casamiento

Según la hipótesis del periodista, el famoso dicho del hijo de Ricardo Montaner sobre el grupo familiar de WhatsApp: "Nadie entra, nadie sale", luego de que se casara el último de los hijos solteros del artista, habría hecho sentir abrumada a Stefi Roitman que estaría acostumbrada a sentirse libre.

Pero el mayor de los problemas de la pareja de Ricky Montaner y Stefi Roitman sería la distancia. Los Montaner viven en Miami, mientras que los Roitman viven en Argentina. Tartu fue fulminante al declarar: "La pareja está en peligro". Haciendo referencia a los recientemente casados.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Aparentemente, las diferencias religiosas entre ambas familias también sería un motivo de roce entre Ricky Montaner y Stefi Roitman. El clan Montaner profesan la fe evangélica, mientras que los Roitman son judíos. A pesar de que el casamiento fue mixto, lo que daba a entender que eso no era impedimento para la unión, la realidad sería otra.

Stefi Roitman reveló que no está embarazada

Su cuenta personal de Instagram, fue el medio por el cual Stefi Roitman se expresó ante los rumores de su embarazo. La artista utilizó la dinámica de preguntas y respuestas para interactuar con los seguidores y la pregunta no tardó en llegar. "Stefi estas embarazada. Es una afirmación, no pregunta".

La respuesta de Stefi Roitman fue contundente: "Yo los amo tanto y las amo tanto. En cada foto, o en cada cosa que subo o que comparto, una respuesta o un comentario es 'Estás embarazada, tenés cara de embarazada'. Chicos ni idea, no, no estoy embarazada. Y no sé qué es 'cara de embarazada', ¿que tengo más cachetes?".