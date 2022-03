Tensión en vivo en un móvil de El Trece: "Necesito a la policía"

En Momento D, el programa de Fabián Doman en El Trece, se vivió un momento de tensión en pleno móvil cuando un borracho quiso atacar a una cronista en la calle.

Momento D, el programa de televisión de Fabián Doman por El Trece, vivió un momento demasiado tenso durante la emisión del martes 29 de marzo de 2022. Todo comenzó cuando la movilera Giuliana Salguero había terminado de hablar con "Leo" Alturria, la expareja de Lizy Tagliani. Mientras debatían acerca del tema, se pudieron observar algunos movimientos extraños de la cámara, por lo que el conductor decidió revelar qué era lo que estaba pasando. "Vamos a contarle a la gente que hay un señor que los está molestando", introdujo la situación.

Tensión en vivo en el programa de Fabián Doman por El Trece: "No me saquen del aire"

Luego de que el presentador hiciera referencia a lo que estaba viviendo su colega en plena calle de la Ciudad de Buenos Aires, llegó la explicación de ella también. "Paren, chicos, tenemos una emergencia. Perdonen, chicos, es que acá hay una persona que está borracha y necesito a la policía", alertó la periodista.

"Allá, mirá, en la esquina", insistió la comunicadora, que describió a los individuos que la dejaban intranquila como "dos personas que están borrachas". Incluso, detalló en el momento: "Nos están apretando desde que empezamos y nos piden plata para salir al aire". Y precisó que la dirección era "Julián Álvarez y Beruti".

Para aportar más detalles mientras quienes estaban en el estudio la escuchaban atentamente, Giuliana Salguero explicó que "ahora están molestando al kiosco. Vino un policía de civil, los alejó, caminaron una cuadra pero volvieron...". "¿Lo tienen? No me saquen del aire", pidió la cronista y le dijo directamente al hombre que la hostigaba: "¡La calle no es tuya, cortala! Esto es público. Te van a venir a buscar".

"Le pido a la policía por favor que venga, al 911, a Beruti y Julián Álvarez", insistió, visiblemente nerviosa. Para tomárselo con un poco de humor y bajar la tensión, Doman decía: "¡Ah, esto nunca lo vi! ¡¿Trapitos de nota?! Amo la televisión en vivo, no se sabe lo que va a pasar en este programa". En el mismo momento, la periodista seguía pidiéndole al hombre que se retirara y solictando la presencia de la Seguridad hasta que el borracho cruzó la calle y se alejó.

El incómodo momento en vivo en Momento D, el programa de Fabián Doman por El Trece.

La broma de la cronista de El Trece tras el momento tenso

Una vez que la situación se había calmado, Salguero prefirió el humor para agradecerle al taxista que se había interpuesto entre ella y el señor que la molestaba para protegerla. De hecho, le hizo un chiste por su baja estatura y, mientras se señalaba su propia pera, le dijo: "Me llega hasta acá pero me cubre".

"¡Bueno, tampoco lo boludeés! ¡Encima que te está ayudando vos lo bardeás, agradecele!", la chicanearon desde el piso. "¡Sí, ya le agradecí! Gracias, señor", amplió. "Para eso soy el chofer del auto", le devolvió el hombre. "Gran escudo, ¡es medio escudo!", continuó la periodista mientras se reía de él.

"¡Para de bardearlo, no se puede creer! ¡Cada vez que abre la boca es peor!", le dijeron desde el estudio. "¡Ahora hay una pelea de perros, chicos! Pasa de todo acá", agregó ella a puro humor. "Menos la policía, pasa de todo", completaron sus compañeros.