Confirmado: quiénes acompañarán a Fabián Doman en El Trece

El 14 de febrero comenzará Momento D y Fabián Doman ya tiene confirmado quiénes lo acompañarán en su regreso a la pantalla de El Trece.

Fabián Doman sorprendió hace algunas semanas al revelar que volverá a la pantalla de El Trece y ahora Ángel de Brito confirmó quiénes lo acompañarán en este regreso a la pantalla chica. Cabe recordar que el periodista dejó su puesto en la empresa Edenor para postularse como presidente de Independiente en las elecciones que debían llevarse a cabo en diciembre pasado, pero que finalmente no se realizaron por decisión de la Justicia.

Semanas atrás, Fabián Doman aseguró en diálogo con Infobae que volverá al canal del Grupo Clarín porque tenía una "deuda" con ellos y con la productora Kuarzo. "Ellos tuvieron el gesto que nunca lo tengo que olvidar, y no lo olvido, que con un contrato vigente me permitieron ir a Intratables", explicó el periodista sobre su decisión de regresar a El Trece, donde trabajó durante casi cinco años en el pasado. "Se portaron mil puntos conmigo", agregó.

Con el canal ya publicitando el debut de Doman en su pantalla para mediados de febrero, fue Ángel de Brito el que confirmó a través de su cuenta de Twitter quiénes acompañarán al exIntratables en Momento D, que se emitirá por las tardes. Silvia Barrio, Gastón Marote, Carmela Barbaro, Pampito Perelló, Cinthia Fernández, Darío "Rulo" Schijman y Gabriel Schultz son los elegidos por Doman y El Trece para escoltar al conductor en su regreso a la pantalla chica. En el mismo tuit, De Brito también aclaró que el programa empezará el próximo 14 de febrero.

Ángel de Brito apuntó contra las autoridades de El Trece

A través de las redes sociales, Ángel de Brito dio algunas pistas de su disconformidad con las autoridades de El Trece por no llegar a un acuerdo con la productora Mandarina para que Los Ángeles de la Mañana continúe. Un usuario de Twitter envió un filoso mensaje contra el conductor y el programa que conducía en el que pedía dejar de "agrandar a LAM y De Brito, ya que no hacía 15 puntos de rating sino 6. Ángel de Brito lo vio y se burló explícitamente de El Trece, Suar y el resto de las autoridades del canal. "No llegan a seis en ningún horario. Ni a la mañana ni a la tarde. Subestimar es fácil. Ganar, no", señaló.

A la espera de que se defina su futuro laboral en Argentina, el presentador analiza ofertas laborales. A priori, y de acuerdo a lo que trascendió hace unos días, Telefe pica en punta para tenerlo en sus filas de cara a lo que viene en el 2022. Sin embargo, según el propio Ángel, por ahora no hay nada confirmado.