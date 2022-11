Tensión en Gran Hermano: la estrategia de Julieta contra Marcos y Agustín

Julieta Poggio tiene en el radar una jugada que involucra a Marcos Ginocchio y Agustín Guardis. Qué hará la joven en el reality show de Telefe.

Julieta Poggio, una de las participantes de Gran Hermano, sorprendió a todos tras una serie de comentarios que reflejan una estrategia que no gustó nada en los fanáticos del reality show de Telefe. La joven habló con Marcos Ginocchio con el objetivo de persuadirlo y alejarlo de Agustín Guardis, uno de los más queridos de la casa.

"Las entiendo con Agus porque no son tan amigas, entonces no les afecta tanto. Me parece buena persona por más que esté jugando su juego", expresó Marcos, quien se encontraba en la misma habitación que Julieta, Daniela y Thiago. "¿Quién? ¿Agus? Es re piola, nada más que tiene sus cosas", consideró el joven de 19 años.

"Para mi también. Hay cosas que dice que no me gusta, pero no deja de ser una buena persona", agregó Marcos. En ese momento, Julieta interrumpió para mostrarse en total desacuerdo: "Pero eso no tiene nada que ver, primo. Te estoy diciendo que capaz acá adentro no te conviene ser buena persona con él. Podés serlo con otros".

"Yo veo que todos son así con él", soltó el salteño, a lo que Julieta respondió: "Él se lo buscó". Además, sostuvo que, más allá del buen gesto de Marcos "para los demás no queda así, queda como que te llena la cabeza Agustín y que jugás con él". Sin embargo, no le importó mucho el comentario.

"Que quede como sea", indicó Marcos. Esto alarmó a Julieta, ya que dijo no sentirse cómoda al lado del "primo". "A mi no me gustaría quedar así, quedar pegada a una persona con la que no comparto su juego", señaló de manera contundente.

Hubo complot y Santiago Del Moro anunció una dura sanción

Las estrategias de juego en Gran Hermano empiezan a flaquear y las uniones entre los grupos no siempre dan los resultados esperados. Esto es lo que sucedió en la gala de nominación del miércoles 9 de noviembre, cuando un grupo hizo complot en las votaciones y la producción decidió sancionarlos. Este tipo de jugada está totalmente prohibido dentro de las reglas del juego y Gran Hermano no se los dejó pasar.

Se conoce como complot a la estrategia de ponerse de acuerdo entre dos o más participantes para nominar a los mismos compañeros y enviarlos a la placa de eliminación. Según pudieron detectar las cámaras que emiten el programa las 24 horas por Pluto TV, hubo un grupo en particular que se puso de acuerdo, durante varios días, para votar a Julieta y Coti. Pero la jugada no les salió como esperaban.

La estrategia de complot estuvo liderada por Lucila "La Tora", quien, en primera instancia, le comunicó la decisión a Juan Reverdito cuando se quitó el micrófono y generó gran polémica. Luego le dio a entender sus intenciones a María Laura y posteriormente a Juliana, con quien mantuvo un diálogo bastante evidente en la cocina mientras dibujaban las iniciales de las nominadas en la mesada.

El complot terminó de definirse cuando se mostraron las nominaciones de los integrantes del grupo y, evidentemente, le dieron sus votos a Julieta y Coti en la misma cantidad. Frente a esta situación que está completamente prohibida dentro de Gran Hermano, la producción decidió anular los votos de Juan, María Laura, Juliana y "La Tora". Motivo hizo que la placa final cambie por completo.