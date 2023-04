Tensión al aire: el papelón de Maru Botana en MasterChef

La cocinera macrista protagonizó un momento de máxima confusión en el famoso reality de cocina al increpar a uno de los jurados con una sorpresiva acción.

La siempre polémica Maru Botana reapareció en la televisión con un papelón que llamó la atención de los televidentes de MasterChef, quienes evidenciaron una polémica actitud de la figura mediática contra uno de los jurados. "¿Cómo va a hacer eso?", remarcó una de las participantes sin poder ocultar su sorpresa ante la reacción de la cocinera.

Todo ocurrió en un episodio de la edición uruguaya del reality que en Argentina conduce Wanda Nara, cuando el jurado conformado por Sergio Puglia, Laurent Lainé, Lucía Soria y Ximena Torres recibió la visita de la chef Maru Botana, una de las voces más famosas de la gastronomía de los medios de nuestro país. En su aparición en el programa, la cocinera macrista arremetió contra una de las voces encargadas de evaluar las preparaciones de los concursantes y generó las risas de estos, que no pudieron dar crédito a lo que veían sus ojos.

Sin dudarlo, Maru Botana se hizo viral al lanzarle un tortazo a Laurent Lainé, uno de los jurados más exigentes de la competencia de cocina. "¿Cómo va a hacer eso?", expresó una de las participantes, sorprendida como todos en el set de televisión. Con la cara empapada en crema, Lainé amagó con decirle algo a Maru -que no salió en la emisión- mientras la chef argentina abandonaba el recinto.

Esta no es la primera vez que invitan a Maru Botana al ciclo de Uruguay. En cambio, no apareció en ninguna de las ediciones de Argentina, donde se destacan las participaciones ejemplares de Donato de Santis, Damián Betular, Germán Martitegui, Dolli Irigoyen y Christophe Krywonis (en las primeras temporadas), además de jurados especiales para desafíos puntuales del reality. El último en aparecer en las cocinas del programa de Telefe fue el futbolista Mauro Icardi, pareja de la conductora del ciclo, que fue el encargado de determinar los mejores platos de una jornada intensa.

Escándalo: una fuerte denuncia cayó sobre Maru Botana en Hawai

Un grupo de mujeres de Hawaii le envió un mensaje a Nosotros a la mañana para desmentir la información que había dado Maru Botana. "No vengan engañados", aclararon las trabajadoras del archipiélago estadounidense, en respuesta a lo que había contado la reconocida cocinera sobre el viaje de su hija Lucía.

Meses atrás, Maru Botana sorprendió a todos al revelar que una de sus hijas trabajaba como empleada doméstica en Hawaii. "Está instalada y muy feliz trabajando. Es una manera de independizarse y gana 40 dólares por hora", contó la cocinera sobre el presente de su hija en el archipiélago estadounidense. Pero en Nosotros a la mañana compartieron un audio de un grupo de trabajadoras que salió con los tapones de punta contra Botana cuando el periodista Juan Etchegoyen develó que había recibido una grabación por parte de una persona llamada Estivali, quien representaba a mujeres que sintieron la necesidad de aclarar ciertas cuestiones.

"Llevo en Maui 18 años. Soy la 'property manager' en una casa donde empleamos 'housekeeping' (cuidadores de casas) y, aunque nos gustaría que todo el mundo cobrara 40 dólares la hora, la verdad es que no se cobra esa cifra la hora", comenzó explicando Estivali. Además, aseguró que en la actualidad no hay mucha demanda de trabajo y está "muy difícil" el alquiler. "Cuando empiezas a trabajar cobras mucho menos que la gente que lleva tiempo aquí y está legal. El precio es entre 25 y 30 dólares la hora para las chicas con papeles", estimó la trabajadora de Hawaii, a lo que también agregó que cobran esa cifra pero también se les descuentan los impuestos. Para concluir, Estivali dejó un claro mensaje, muy contrario a lo que aseguró Maru Botana: "Quería decirles a todas las chicas y todos los chicos argentinos que vienen a Hawaii por una mejor vida, que no vengan engañados".