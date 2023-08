Tensión al aire: Eduardo Feinmann maltrató a una compañera en vivo

Eduardo Feinmann se sacó con su compañera Paula Rossi en La Nación Más y se vivió un momento sumamente tenso al aire.

Eduardo Feinmann es periodista, abogado y conductor de televisión y radio. Tiene 64 años y su trayectoria en los medios comenzó a fines de los 80 con Santo Biassati en Radio del Plata. En la actualidad, se encuentra al frente de su ciclo radial Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre y en LN+, donde protagonizó un momento completamente tenso con el informe que presentó su compañera Paula Rossi, a quien le hizo un comentario que generó incomodidad en el programa.

En la emisión del miércoles 23 de agosto por LN+, Eduardo Feinmann se cruzó con su compañera Paula Rossi. Todo comenzó cuando la periodista relató el escándalo que hubo en España con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales porque le dio un beso en la boca a la futbolista Jennifer Hermoso, luego de que el país europeo se corone campeón del Mundial de Fútbol Femenino.

"Acá todo el mundo se ofende, pero se ofenden por algo que la propia jugadora no se ofendió ¿Cómo es?", dijo enojado. Rossi intentó ampliar la información con las declaraciones de Pedro Sánchez, el presidente de España, pero Feinmann volvió a interrumpirla de una manera más efusiva.

"¡A ver! A ver ¿entendiste, Paulita? ¿Querés seguir con el tema?", lanzó impaciente maltratándola. Lejos de esquivar el tenso momento, la periodista largó una sonrisa para alivianar el comentario del conductor y dijo: "Pero Edu, yo te cuento lo que dice el presidente de España solamente...". "Hoy estoy medio... no me banco nada", quiso justificarse Feinmann.

Punto final: la drástica decisión de LN+ por la pelea de Feinmann y Joni Viale

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale dejaron al descubierto las internas que existen en LN+. Los periodistas hace más de una semana que dejaron de hacer el clásico pase entre sus respectivos programas y al menos uno de ellos no tiene intenciones de retomarlo. Sin embargo, como es uno de los segmentos con más rating de la jornada, las autoridades no están dispuestos a abandonarlo y tomaron una drástica decisión.

El conflicto entre los periodistas no es nuevo. En mayo ya habían tenido un cortocircuito y dejaron de hacer el segmento, sin embargo, con el correr de los días se produjo la reconciliación y retomaron el microciclo, que además cuenta con auspicios. Pero en esta ocasión, según trascendió Feinmann se enfureció con un comentario que habría hecho el hijo de Mauro Viale en los pasillos.

La internas en LN+ se volvió un tema trascendental en todos los programas de espectáculos y periodistas como Marina Calabró aseguró que el pase no se iba a volver a hacer. Sin embargo, como era uno de los momentos que más rating tiene, tomaron medidas para que el segmento regrese al aire.

De forma transitoria, Viviana Canosa, otra de las figuras del canal, ocupó el lugar de Feinmann. El nuevo pase comenzó el último lunes y seguiría durante toda esta semanas. No obstante, según indicó la cuenta de Twitter Rating Lucca, los directivos resolverán la situación definitivamente el próximo fin de semana.