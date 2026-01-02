Tenía 35 años y padecía leucemia: dolor por la muerte de una querida periodista

La periodista había contado en un artículo que tenía leucemia mieloide aguda, una forma agresiva de cáncer.

Tatiana Schlossberg, periodista, escritora y nieta del expresidente estadounidense John F. Kennedy, murió a los 35 años. La noticia fue confirmada por la Fundación de la Biblioteca JFK a través de un comunicado en redes sociales: "Nuestra hermosa Tatiana falleció esta mañana. Siempre estará en nuestros corazones".

Hija de Caroline Kennedy y del diseñador Edwin Schlossberg, Tatiana había forjado una carrera propia y respetada lejos de la sombra política de su apellido, destacándose como una voz autorizada en el periodismo ambiental. Sin embargo, su vida dio un vuelco dramático en mayo de 2024, poco después de dar a luz a su segundo hijo, cuando recibió un diagnóstico devastador.

Según reportó la BBC, Schlossberg padecía una leucemia mieloide aguda, una forma agresiva de cáncer. Ella misma había hecho pública su condición el mes pasado a través de un desgarrador ensayo publicado en la revista The New Yorker, titulado "Una batalla con mi sangre".

En ese texto, que funcionó como una despedida anticipada, reveló que los médicos le habían dado menos de un año de vida pese a los tratamientos de quimioterapia y un trasplante de médula ósea. "Mi primer pensamiento fue que mis hijos, cuyos rostros viven permanentemente en el interior de mis párpados, no me recordarían", escribió con crudeza sobre sus hijos, Edwin y Josephine.

El peso de la tragedia Kennedy

En su escrito, Tatiana también reflexionó sobre el dolor de ser parte de una familia marcada por las pérdidas prematuras, como el asesinato de su abuelo en 1963 y la muerte de su tío, John F. Kennedy Jr., en un accidente aéreo en 1999. "Durante toda mi vida intenté ser buena... para proteger a mi madre. Ahora añadí una nueva tragedia a su vida, a la vida de nuestra familia, y no hay nada que pueda hacer para detenerlo", confesó en el artículo.