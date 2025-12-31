Dolor por la muerte de un actor muy querido por el público: tenía 71 años.

El mundo del espectáculo internacional despidió este miércoles a uno de sus rostros más característicos de las últimas décadas. Isiah Whitlock Jr., el actor que le dio vida al corrupto y carismático senador Clay Davis en la aclamada serie de HBO The Wire, murió a los 71 años.

La noticia fue confirmada por su representante, Brian Liebman, quien detalló que el intérprete falleció "en paz" luego de batallar contra una enfermedad corta y repentina. "Isiah era un actor brillante y una persona aún mejor. Será muy extrañado por todos los que tuvieron el placer de trabajar con él", expresó su manager en un comunicado.

Whitlock construyó una carrera sólida durante más de 30 años, con pasos por La Ley y el Orden, Veep, donde interpretó al secretario de Defensa George Maddox, y la reciente Your Honor. Sin embargo, su lugar en la cultura pop quedó sellado gracias a The Wire.

Allí, su personaje se volvió inolvidable por la particular manera de pronunciar una maldición: el eterno "Sheeeeeit" (una deformación de shit, mierda en inglés). Esa marca registrada, que según él mismo contó la tomó de su tío Leon, nació en la película 25th Hour (2002) pero explotó en la serie de David Simon, convirtiéndose en un meme global y en una de las frases más citadas de la televisión. "Me alegra que la gente lo disfrute", solía decir sobre su latiguillo.

El socio de Spike Lee

Más allá de la televisión, Whitlock fue un colaborador frecuente en la filmografía del director Spike Lee. Trabajaron juntos en seis películas, incluyendo títulos de peso como BlacKkKlansman, Da 5 Bloods y Chi-Raq. Tras conocerse la noticia, el cineasta despidió a quien consideraba su "querido hermano".