Conmoción en el espectáculo por la muerte de una actriz tras luchar contra el cáncer.

Guadalupe Leuviah, histórica vedette y actriz que supo trabajar a la par de figuras como Tato Bores y Alberto Olmedo, falleció este domingo 28 de diciembre en Mar del Plata a los 76 años, luego de una larga lucha contra el cáncer de estómago.

Así lo confirmó su jefe de prensa y amigo, Lautaro Reyes, a Mar del Plata Web. La mujer, que supo tener gran fama en la década del 70', estaba internada en el Hospital Interzonal General de Agudos, con su salud notablemente diezmada por la imposibilidad de ingerior líquidos y alimentos debido a la enfermedad que padecía. Esto la llevó a perder hasta 18 kilos en el último tramo de su vida, aunque esto (según las personas que la acompañaron hasta el final) jamás hizo mella en su entereza tan característica.

¿Quién fue Guadalupe Leuviah?

Alicia Guadalupe Largeaud, más conocida como Guadalupe, nació el 12 de noviembre de 1949. En su adolescencia viajó a Las Vegas para poder perfeccionarse en la danza y la actuación, con su debut produciéndose en ¡Qué noche de casamiento! (1969). A esto le sucedieron sendos papeles en El Sátiro (1970), Amalio Reyes, un hombre (1970) y La flor de la mafia (1974), entre muchos otros.

Fue especialmente destacada su labor en el teatro de revista, donde trabajó con Tato Bores, Alberto Olmedo, Jorge Porcel, Carlos Perciavalle, Enrique Pinti, Carmen Barbieri y las hermanas Norma y Mimí Pons, entre muchas otras figuras de la época. También integró elencos de varias series, como La Tuerca (1982 - El Trece) o La familia Benvenuto (1991 - Telefé), esta última protagonizada por Guillermo Francella.

En cuanto a reconocimientos, obtuvo un premio Victoria Aislada entregado por la AMA (Asociación de Modelos Argentinos) en 1982, por su tarea en Las Vegas. A eso se le suma otro galardón grupal: el primer lugar que tuvo Viaje por el cuerpo (2000) en el Festival Iberoamericano de Cine de Nueva York en 2001.