Telele levantó Traicionada y sus fanáticos quedaron destrozados

El motivo por el que el canal decidió sacar del aire a la novela turca del momento. Qué pasó con Traicionada, la serie que se convirtió en lo más visto de la televisión

Traicionada, la novela del momento de la televisión argentina, le trajo muchas alegrías a Telefe. La producción turca suele ser el programa con más rating de cada jornada, por lo que la decisión de levantar la emisión de este miércoles sorprendió a los miles de televidentes que conquistó.

La serie que tiene como protagonistas a Cansu Dere y Caner Cindoruk se convirtió en furor desde el primer día que salió al aire. Sin embargo, eso no evitó que los directivos de la señal decidieran retrasar su comienzo hasta las 23. La drástica decisión se hizo efectiva el pasado lunes, por el comienzo de Got Talent Argentina. Y con muchos de sus fanáticos aún no acostumbrados al nuevo horario, ahora quedaron impactados con la cancelación.

El motivo es que el canal trasmitirá el partido de los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores entre Boca y Racing. La señal, propiedad de Viacom, posee parte de los derechos televisivos de la competencia y cada vez que le toca un encuentro levanta su habitual programación nocturna.

Esta no es la primera vez que Telefe levanta uno de sus programas por un partido. De hecho, MasterChef fue uno de los ciclos más afectados por los encuentros de la Copa Libertadores. Por su puesto Traicionada no fue la excepción y corrió con la misma suerte que el reality conducido por Lizi Tagliani, que tampoco saldrá al aire esta noche.

Programación de Telefe para el miércoles 23 de agosto

El prime trime de Telefe cambió rotundamente esta noche debido al partido entre Boca Junior y Racing, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores. Pues a partir de las 21 comenzará la previa del encuentro que promete grandes índices de audiencias.

Media hora después, a las 21:30, comenzará el partido y a su termino, alrededor de las 23.15, habrá un post-partido con el análisis de los expertos que se extenderá hasta el inicio de Staff de Noticias.

El galán de Traicionada reveló su vínculo con Argentina

Traicionada, la última novela turca que llegó a Telefe, revolucionó la televisión. La ficción fue un éxito desde que comenzó a emitirse, el 31 de julio. La producción cautivó a todos y la vida de sus protagonistas generó gran interés entre los habitantes de nuestro país. Fue así que salió a la luz el vínculo especial que tiene el protagonista con Argentina.

Se trata de Caner Cindoruk, el galán que interpreta a Volkan, el marido de la doctora Asya (Cansu Dere). Pero antes de ser una figura de la televisión de su país y ser considerado el George Clooney turco por su parecido con la estrella de Hollywood, tuvo que atravesar varias barreras.

El galán del éxito de Telefe nació en Adana el 17 de abril de 1980. Desde muy pequeño soñó con ser actor, pero la dura economía familiar fue una traba. “Mi padre no podía ganar dinero escribiendo y era vendedor ambulante. Comencé a trabajar con él desde muy pequeño, conozco bien la calle y eso contribuyó mucho en mi actuación”, relato el actor hace un tiempo en una entrevista.

Quien terminó de meterlo en este mundo artístico fue su tío, un prestigioso actor teatral en su país. A través de su pariente, incursionó en la interpretación. Aunque antes de abocarse por completo a esta carrera, estudió Administración de Empresas. "Le debo mucho a la universidad. En mi primer año estudiando Administración comencé a participar en obras de teatro y eso contribuyó a mi educación. Puedo decir que solo tengo un diploma en negocios, pero mi corazón está en lo artístico", contó en diálogo con Clarín.

En ese mismo reportaje dio a conocer el vínculo especial que tiene con Argentina gracias al fútbol. "Crecí con Diego Maradona", remarcó el protagonista de Traicionada. Además, comentó que sigue la actualidad de a Liga Profesional y es fanático de Lionel Messi.

En cuanto a lo artístico, Caner destacó a varias figuras de la escena nacional: "Nunca estuve allá, pero vi muchas películas de Mercedes Morán y conozco a la argentina Mía Maestro. También me gusta la actuación del cordobés de la serie Narcos, Alberto Ammann".