Telefe tendrá un nuevo programa en las mañanas: quién lo conducirá

Te contamos quién será el conductor del nuevo programa que irá por las mañanas en la pantalla de Telefe y cuándo comenzará.

Laura Ubfal confirmó en sus redes sociales la llegada de un nuevo conductor a las mañanas de Telefe. Con un video en la ceremonia de los Premios Martín Fierro, la periodista charló con un reconocido cocinero que volverá a la TV tras su salida abrupta de El Nueve en diciembre pasado. Te contamos de quién se trata y en qué horario iría.

Con el aliciente de la fuerte competencia que está significando el tándem compuesto por Nosotros a la mañana y Socios del espectáculo, en Telefe empezaron a reactivar las mañanas de su grilla para darle pelea a El Trece. En ese sentido, desde el canal de las pelotitas ya apuran el debut de A la Barbarossa con Georgina Barbarossa en la conducción, en reemplazo de Flor de equipo tras la sorpresiva salida de Flor Peña. El ciclo de la subcampeona de la segunda edición de MasterChef Celebrity irá en el horario de la mañana/mediodía, por lo que en Telefe ya están trabajando para sumar otro programa más temprano.

Hace unos días, Laura Ubfal había adelantado quién sería el encargado de conducir el ciclo que irá antes del programa de Barbarossa y lo pudo confirmar durante la entrega de los Premios Martín Fierro, transmitidos por la pantalla de Telefe el domingo pasado. Es que la periodista logró captar en un video que luego subió a su cuenta de Instagram el momento exacto en el que Guillermo Pendino, Jefe de Marca en Telefe y Viacom, le daba la bienvenida al nuevo conductor.

El elegido por el canal de las pelotitas para ocuparse de las mañanas de la señal es nada menos que el cocinero Ariel Rodríguez Palacios, que en diciembre pasado dejó la pantalla de El Nueve. En el video, el reconocido chef se encargó no solo de confirmar que pronto estará en Telefe sino que también aclaró desde cuándo lo hará: será en junio.

La denuncia por acoso contra Rodríguez Palacios

Cabe recordar que Rodríguez Palacios fue acusado de acoso por Geraldine Neumann cuando trabajaron juntos en Qué Mañana! en el 2014. "Me hacía desfilar y señalaba mi cola. Daba a entender lo bien que la habíamos pasado la noche anterior. Le expliqué en reiteradas ocasiones que no me gustaban esos chistes, que yo estaba casada y no era un juego que me interesara", contó la hermana de Nicole en el 2018, en Pamela a la tarde. Su marido, Jorge Otamendi, también cruzó en redes sociales al cocinero por este tema y le aseguró que se le venía "la noche".