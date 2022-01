Telefe pierde a una importante figura: de quién se trata

Recientemente, se conoció que una destacada estrella del canal desde hace algunos años tiene sus días contados en la pantalla.

En los últimos años, la producción de Telefe supo adaptar a la perfección sus contenidos a la demanda de los televidentes, lo que claramente se vio reflejado en sus altos números de rating que los llevaron a liderar la grilla durante los últimos dos años. Sin embargo, en medio de su gran éxito, la señal está a punto de perder una de sus principales figuras: Roberto Moldavsky.

En medio de un gran momento profesional y dedicado de lleno a sus compromisos laborales relacionados al teatro, Roberto Moldavsky creció muchísimo en el último tiempo. Lo cierto es que la fama del humorista incrementó exponencialmente luego de su participación en la primera temporada de MasterChef Celebrity, tanto así que la señal lo quiso mantener dentro de su pantalla y rápidamente le ofreció otro puesto.

Así es como, desde hace algunos meses, Moldavsky había complementado sus shows de humor con las grabaciones de Trato Hecho, el programa dominical que conduce Lizy Tagliani por la pantalla de Telefe y del que el actor formaba parte como "negociador". Sin embargo, parece que los días están contados para Roberto dentro del canal.

Según informó Diario Show, a Moldavsky le quedarían tan solo algunos programas al aire, ya que habría decidido abandonar el programa para enfocarse en otros proyectos que, por el momento, tiran más fuerte. Por el momento, no se conoció quién será el reemplazo de Roberto en este programa o si no se ocupará el lugar y se buscará otra forma de presentar las negociaciones de dinero con los participantes.

La dolorosa muerte que marcó un antes y un después en la carrera de Moldavsky

Justo cuando empezaba a recuperarse de su diagnóstico de coronavirus, Roberto Moldavsky se vio fuertemente afectado por una muerte que lo golpeó de cerca. Martín Rur, el músico de 36 años que trabajaba junto al humorista con su banda La Valentín Gómez, falleció a mediados de enero de forma inesperada.

"Me cuesta escribirlo y mucho más aceptarlo, se nos fue Martín Rur, un músico talentoso, un tipo brillante y una persona hermosa", empezó por escribir Moldavsky en su cuenta de Instagram junto a unas fotos del artista arriba del escenario. "Voy a extrañar que me diga, ‘esto decilo como lo decías antes, me gusta más’. Vamos a extrañar tu sonrisa, tu humor, tu enorme lucidez. Tus calles inventadas para el tuti fruti", sentenció el humorista intentando recordar a su querido amigo de la mejor manera.