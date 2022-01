Telefe le cumplió el sueño a Nicolás Cabré: "No puedo hablar"

Nico Cabré sorprendió en Telefe con un sueño inesperado. La producción de No es tan tarde, el programa de Germán Paoloski por Telefe, se lo cumplió en vivo.

Nicolás "Nico" Cabré estuvo de visita en No es tan tarde, el programa de Germán Paoloski por Telefe. Más allá de la extensa entrevista que repasó los mejores momentos de su vida y de su carrera, hubo un detalle que sorprendió a todos en el ambiente de la televisión argentina.

Es que el actor de 41 años sonrió en vivo, algo que casi nunca hace en público, y pasó una noche muy divertida en el piso del canal de las tres pelotitas. Sin embargo, no fue puntualmente por algo personal sino por una sorpresa que le dieron en el piso.

Nico Cabré sonrió en Telefe gracias a Carozo y Narizota

Sobre el final de la charla, Germán Paoloski sorprendió al invitado en No es tan tarde y llevó a dos personas disfrazadas de los personajes a quienes él miraba en la televisión cuando era chico. Autodenominado un fanático de Carozo y Narizota, el artista reconoció que "siempre soñó con ir a tomar la leche con ellos", tal como sucedía en aquel ciclo si salía la carta de uno enviada al programa.

El padre de Rufina (8) recordó una anécdota cuando, a sus 24 años, estaba en Mar del Plata promocionando una obra y surgió la posibilidad de hacer una nota con los famosos muñecos que fueron furor en la década de 1980.

Además, el actor admitió que estaba conmovido y hasta le avisó a su madre para que grabase la entrevista, pero resulta que Carozo y Narizota aparecieron en un monitor y Cabré nunca los pudo conocer. Por lo tanto, quedó trunco aquel viejo sueño de sacarse una foto con ellos, tal como deseaba desde muy pequeño.

Nicolás Cabré sonrió junto a sus admirados Carozo y Narizota en Telefe.

"Este no es un horario para tomar la leche... Estamos más cerca del tomar un whisky, pero todas maneras están Carozo y Narizota con nosotros..." anunció Paoloski ante el asombro del invitado. En ese momento, "Nico" gritó "¡nooo!" y se le dibujó una enorme sonrisa en su cara.

Nicolás Cabré sonrió junto a sus admirados Carozo y Narizota y Germán Paoloski en Telefe.

Entonces, Cabré exclamó “¡es una cosa hermosa!" y agregó, emocionado: "Me voy a sacar una foto, obviamente, y si se van los tacleo. Al final nunca pude ir a tomar la leche y ahora los tengo ahí... No me puedo sacar la sonrisa de la cara". Por último, repasó: “Yo me crié mirándolos, estoy muerto de amor. Los tengo ahí y no puedo hablar”.