Participante de MasterChef abandonó el programa de Telefe: "No está"

Creer o reventar, un participante de MasterChef Celebrity 3 decidió despedirse del programa de Telefe. Así lo anunció el conductor, Santiago del Moro.

MasterChef Celebrity 3 volvió a tener un capítulo colmado de polémica en la pantalla de Telefe. Es que, durante el repechaje del reality de cocina, Santiago del Moro reveló que un participante del programa abandonó el certamen de manera inesperada. Según indicó, el famoso tiene un inconveniente de salud.

De acuerdo a lo que indicó el conductor durante la gala del pasado martes 4 de enero, José Luis Gioia decidió dejar MasterChef 3. En uno de los tramos del programa, Del Moro expresó que no formará parte del repechaje para tratar de regresar a la competencia: "Ahora, ustedes son siete y falta obviamente José Luis Gioia, que no está aquí con nosotros por prescripción médica, así que le mandamos un fuerte abrazo a él".

De esta forma, aquellos famosos que tendrán la posibilidad de volver al reality de cocina son: el ex futbolista de River y la Selección Argentina, Héctor Enrique; el actor Gastón Soffriti; la conductora Denise Dumas, el periodista Tití Fernández; y la boxeadora, Marcela "La Tigresa" Acuña; la influencer, Juariu; y la mediática, Charlotte Caniggia.

José Luis Gioia dejó MasterChef Celebrity 3 por problema de salud.

El duro descargo de José Luis Gioia en Instagram tras abandonar MasterChef Celebrity 3

Lo curioso de la ausencia de José Luis Gioia es que el propio humorista salió a desmentir unas supuestas declaraciones contra el jurado de MasterChef que hicieron circular en Intrusos (América TV). Al enterarse de esto, lanzó dardos contra los conductores: "Voy a aclarar algo porque me estuvieron llamando y porque Rodrigo Lussich y Adrián Pallares estuvieron hablando, como dicen ellos, de 'Mastertongo'".

Teniendo en cuenta que debió dejar el programa por una cuestión de salud, indicó: "Se ve que Santiago del Moro dijo que yo estaba con prescripción médica y que por eso no me presenté al repechaje de MasterChef. Sí, realmente no me presenté por prescripción médica". "Yo me siento bien para aclararle a mis amigos después de todas las pavadas que escribieron. No es necesario hacer todo esto", añadió.

Y por otra parte, Gioia lanzó fuertes dardos contra los presentadores de Intrusos: "Yo creo que para tratar de lograr un poquito de rating tratan de hablar mal de un programa que ya tiene rating. No me extraña de Lussich, pero sí de Pallares". Y luego aseguró que jamás criticó a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis: "Estoy bien de salud, por prescripción médica no volví a MasterChef, pero nunca hablé mal del jurado. Me parecen tres caballeros y es divertida la posición de cada uno. Dicen que yo hablé mal en el programa 'Jubilados TV'. Yo no estuve. Ya que piensan que yo destrocé al jurado, ¿por qué no ponen el tape de cuando yo hablé mal del jurado?".

En tanto, y con un comentario fulminante, disparó contra Lussich y Pallares: "Así que bueno, 'Los Escandalones' o 'Los Escandaboludones' que ponen... basta de mentir para hacer escándalo, yo no me llevo mal con nadie. Y la producción de MasterChef es maravillosa, me ha tratado de manera maravillosa. Nunca hablé del jurado, quiero aclarar esto para la gente que consume". Pese a que aclaró que consume el programa de Intrusos porque le "divierte" y los conductores "son divertidos", aseguró que le molesta que "hablen pelotudeces". "Me jode de verdad", expresó. "Y a todos los medios de los que leí varias notas, infórmense bien, déjense de boludear y de poner estupideces", concluyó.

¿Cuáles son los días y horarios de MasterChef Celebrity 3?

El reality show de cocina de la televisión abierta argentina se televisa de lunes a jueves a las 21.30, mientras que las galas de eliminaciones son los domingos a las 22.

Cuáles son los premios de MasterChef Celebrity 3: cuánto dinero se lleva el ganador

El ganador de MasterChef Celebrity 3 se llevará un premio de 1.500.000 pesos y un año de beca para estudiar en un instituto de gastronomía.