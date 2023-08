Telefe convocó a una famosa actriz para un inesperado proyecto: "Nadie sabía"

El canal, propiedad de Paramount, hizo una fuerte apuesta. El anuncio oficial se realizó en el programa de streaming de los exparticipantes de Gran Hermano.

Telefe es el canal líder de audiencia e hizo una fuerte apuesta de cara a futuro. El canal de las pelotas cerró el primer semestre con un récord histórico de audiencia y generó preocupación en Adrián Suar y los directivos de El Trece. Sin embargo, la señal propiedad de Paramount no solo se centra en televisión y convocó a una reconocida actriz para un inesperado proyecto.

La nueva figura de Telefe viene de un duro momento, ya que perdió su último trabajo de forma repentina. Se trata de Dalma Maradona, la hija mayor de Diego Maradona que hace algunas semanas subió un duro descargo a Instagram luego de ser desvinculado de radio Metro.

La primicia fue de Fuera de Joda, el ciclo de streaming de la compañía que conducen los exparticipantes de Gran Hermano Julieta Poggio, Nacho Castañares, Lucila Villar y Daniela Celia. La hija del 10 estuvo invitada al ciclo y sorprendió a todos al contar que tendrá su propio programa en la plataforma.

“Nadie sabía nada. Todavía lo estamos preparando. Tenía ganas, terminé la radio y estoy con mis dos hijas maternando, me encanta por supuesto, pero me encanta tener un proyecto laboral y poder arrancar con el streaming. Es algo que nunca hice”, sostuvo Dalma. La actriz también participó del evento en los Estudios Paramount en Martínez en las que el canal presentó toda la programación de los canales en Twitch y YouTube de Streams Telefe, la marca de contenidos digitales que complementa y amplía la propuesta tradicional.

La futura conductora reconoció que, si bien el formato aún se encuentra en pleno proceso de armado, existe una idea diagramada. “Me gustaría entrevistar personajes o personas que me interesan. Hacerles la entrevista que querría que me hagan a mí. Después me gusta también la moda y la cocina”, afirmó.

“Tuve tres reuniones, estoy re contenta y sé que va a arrancar en algún momento, pero todavía no tenemos nada. Era venir a verlos a ustedes y ver qué puedo agarrar de acá, cómo me puedo sentir haciendo esto”, relató durante la charla con los exhermanitos.

Telefe confirmó el regreso de un programa histórico para terminar con El Trece

Telefe vuelve a apostar por un ciclo histórico de su grilla para levantar el rating. Al parecer ya está todo listo para que el programa regrese en las próximas semanas e ilusiona a los fanáticos. El plan de la señal es reforzar uno de los pocos puntos flacos que tiene la señal en su competencia con El Trece.

Tras varias especulaciones sobre el posible regreso del programa, el canal de la familia ya confirmó la noticia. Se trata nada más y nada menos que PH: Podemos Hablar, el famoso ciclo de entrevistas conducido por Andy Kusnetzoff. El formato debutó en 2017 y ya tuvo seis temporadas con exitosos niveles de audiencia.

El programa tuvo tan solo unos meses al aire el año pasado, pero luego no volvieron a conocerse noticias de su posible regreso hasta ahora. Al parecer, el ciclo de entretenimientos volverá en su habitual horario de los sábados por la noche, pero con una estética renovada. Según confirmaron en Diario Show, volverá en septiembre.

Sin embargo, uno de los mayores dilemas a resolver, y motivo por el que se atrasó tanto el regreso, es el hecho de no contar con invitados de la talla. Lo cierto es que, en las últimas emisiones, el ciclo se volvió un tanto reiterativo al tener siempre a los mismos famosos y eso, aparentemente, va a cambiar en esta ocasión.