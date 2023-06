Tato Aguilera vivió un incómodo momento con una paloma: "Más bostero que nunca"

El periodista que cubre la actualidad de Boca Junior sufrió un incidente y se volvió viral. La situación desató carcajadas en el estudio del canal deportivo.

Leandro "Tato" Aguilera es uno de los periodistas de TyC Sports encargado de cubrir la actualidad de Boca Juniors. El cronista hace más de una década sigue el día a día del "Xeneize", pero nunca le había ocurrido lo que padeció este martes en su ya clásico móvil desde Casa Amarilla.

Tato, tras presenciar la práctica del equipo de Jorge Almirón, hizo una salida en la señal de deportes para repasar las novedades del plantel. Boca se prepara para el partido de Copa Libertadores del próximo jueves contra Monagas y el periodista estaba a punto de contar que hay grandes chances de que Darío Benedetto no forme parte del once inicial. Pero tuvo que lidiar con una incómoda situación.

"Buena suerte, apareció la palomita", dijo Aguilera y comenzó a mirar al cielo. "¿Cayó?", preguntó Ariel Senosiain y el cronista mostró el excremento de paloma que tenía en su mano izquierda. "Dicen que te da suerte, ¿no?", indicó entre risas para restarle importancia al accidente.

La situación hizo estallar de risa el estudio y comenzaron a pedir la repetición. "Necesitabas eso, Tato. Mirá que hiciste todas", le marcaron sus compañeros. "El cotorrón, el cotorrón que me tiró. Un teledirigido", remarcó Tato y cerró: "¡Más bostero que nunca!".

Un ídolo de Boca reveló por qué no fue a la despedida de Riquelme

Uno de los máximos ídolo de Boca Juniors reveló el verdadero motivo por el que no participó de la despedida de Juan Román Riquelme el pasado domingo en la Bombonera. El encuentro que contó con varios referentes del "Xeneize" y la Selección tuvo lugar en el mencionado estadio, donde el exfutbolista se destacó con la camiseta "Azul y Oro". Sin embargo, otros compromisos del partido homenaje.

Se trata de Martín Palermo, entrenador de Platense, que se vio obligado a comandar a su plantel en el cotejo contra Arsenal de ese mismo día, correspondiente a la fecha n°21 de la Liga Profesional. El exdelantero habló en conferencia de prensa y se refirió a su ausencia en La Bombonera después del triunfo que consiguió el "Calamar".

"Estamos con los tiempos muy justos. Fijate la hora que es, son las seis y diez y no nos hemos ido. Los chicos tienen que terminar de bañarse y la desconcentración es en el hotel. La verdad que por los tiempos sabía que se me iba a hacer difícil estar ahí y poder acompañarlo en la despedida", aseguró Palermo. Es que el homenaje al diez comenzó a las 18:00 y el horario no favoreció para nada al exgoleador.

La negativa del "Titán" para estar en este encuentro de despedida a Riquelme se sumó a otras bajas inesperadas. Guillermo Barros Schelotto, por cuestiones familiares, Carlos Tevez por sus vacaciones y Miguel Ángel Russo -DT de Rosario Central- que dirigió a su equipo el mismo día, fueron algunos de los que se ausentaron.