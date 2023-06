Tatiana Schapiro se cansó y dijo lo que todos pensaban de Jorge Rial: "No tengo nada que esconder"

Tatiana Schapiro ventiló detalles de su vínculo con Jorge Rial luego de que se filtre que fue la amante oculta del conductor años atrás. La inesperada revelación de la periodista.

Tatiana Schapiro está en el ojo de la tormenta por una revelación que sorprendió al mundo del espectáculo. Es que se reveló que fue la amante oculta de Jorge Rial cuando él estaba en pareja con Silvia D'Auro. La periodista que trabaja en Infobae y El Nueve rompió el silencio sobre este tema.

En diálogo con el móvil de LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV que fue el responsable de filtrar este dato, Tatiana Schapiro contó detalles de los encuentros que tuvo con Jorge Rial en los años 2000. "Estamos hablando de la prehistoria. Yo tenía veintipico de años, soltera, nada que esconder. Era algo que todos sabían", soltó sin tapujos.

Schapiro no tuvo inconvenientes en declarar al móvil de LAM ni en negar que pasó algo entre ella y Rial. Sin embargo, se mostró descolocada porque fue una situación que ocurrió hace mucho tiempo: "No sé de qué estamos hablando. Me sorprende que en 2023 estemos revisando algo que pasó hace 20 años".

No solo eso, sino que apuntó contra De Brito por mencionar cosas que no eran ciertas: "Algunas de las cosas que dijo Ángel, tiene mucha razón, pero otras no son reales". En última instancia y con un tono de impaciencia, la periodista frenó en seco al notero para concluir la entrevista. "No voy a responder absolutamente a nada, no quiero alimentar nada. Me hago cargo de lo que haya hecho en mi vida, no tengo nada que esconder. No hay un secreto. Estas son las reglas del juego, por eso paro y hablo", sostuvo.

Luis Ventura recibió una terrible amenaza tras su pelea con Rial: "Muerte”

La pelea entre Luis Ventura y Jorge Rial está en su peor momento. La histórica dupla de Intrusos se rompió en 2014, cuando el conductor de Secretos Verdaderos dejó de ser parte del clásico programa de los mediodías de América. Y si bien hubo un acercamiento en el último año, el conflicto de Monera Rial con su padre dejó a la luz viejos rencores entre los viejos amigos.

La gota que rebalsó el vaso fue el mensaje que Jorge le mandó a More hace dos semanas, en el que le pidió que no vuelva a hablar con Ventura. Cuando el chat salió a la luz, el panelista de A La Tarde explotó: “Si querés vamos cuando vos quieras, porque nos olvidamos del cuchillazo en los riñones allá en el campo de polo. Nos olvidamos cuando abriste un programa diciendo que le ibas a meter un balazo a Fort en la cabeza”. Y agregó con vehemencia: “No hablemos de lo que hiciste con algunas compañeras de trabajo, lo que vos quieras con testigos y en Tribunales. Y si me pasa algo, sepan que esto tiene que ver. Ojo, no sería la primera vez".

La reacción de Luis causó un gran impacto en mundo del espectáculo, por lo que en Mañanísima invitaron a Facundo Ventura, hijo del periodista, para hablar sobre lo sucedido y el joven hizo una escalofriante revelación. Según relató, en el tiempo que convivía con su padre recibían amenazas en su casa.

“A mi papá todo el tiempo lo amenazan. A nosotros nos han llegado amenazas a casa, una vez uno llamó a las cuatro de la mañana, atendí yo y me empezó a recitar un poema de la muerte”, contó. Ante la sorpresa de Carmen Barbieri, Facundo completó: “Le dije ‘dale loco, son las cuatro de la mañana, no me rompas los huevos’ y le colgué. Después él se mudó y los llamados esos dejaron de llegar donde estamos nosotros”.