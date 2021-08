Susana Giménez volvió a la Argentina y desafió al Gobierno: "Puedo ir donde se me da la gana"

Luego de bastardear a su país e irse a Uruguay, la diva de los teléfonos regresó a su patria y dio una nota fiel a su estilo de respuestas polémicas.

La diva Susana Giménez volvió a Argentina después de recuperarse del coronavirus en su chacra "La Mary" de Punta del Este, y fiel a su estilo de declaraciones polémicas arremetió contra todos aquellos que la criticaron por abandonar y defenestrar su país en medio de la pandemia.

La conductora y actriz llegó al país en un vuelo privado al Aeroparque Jorge Newbery a las 16:30 y aunque todavía no se sabe si se quedará mucho tiempo o regresará en los próximos días al vecino país, brindó una entrevista a los movileros de Los ángeles de la mañana (El Trece), donde no se guardó ningún cartucho a la hora de responderle a todo el público que criticó sus funestas declaraciones y actos durante el período más crítico del coronavirus en Argentina.

En referencia a las comentarios que recibió en su contra por su confinamiento en Punta del Este, Susana declaró: “No leí ninguna crítica, fue todo amor lo que leí. ¿Por qué me critican? Yo puedo ir donde se me da la gana. ¿Por qué el argentino siempre tiene que criticar o quieren encontrar la parte mala de la gente?”. Y mientras acariciaba el rostro del animal que tenía entre sus brazos, sentenció: “¿Por qué no serán como un perro, como este por ejemplo?”.

Aclarando que el cachorro "no tiene nombre todavía" y que "se lo va a regalar a un amigo", la diva remarcó que se trata de un hijo de Rita, su perra. "Anda bien, no va a tener más hijos porque yo no paso por un parto de estos nunca más en mi vida. No presencié el parto porque lo tuvo a la noche. Ella los tuvo tranquila, sola... ”, deslizó, irónica.

Sobre su vuelta a la televisión, la conductora eligió dar una respuesta misteriosa en vez de anunciar primicias: “Yo creo que sí. Vamos a ver. Sí, sí”. Lo cierto es que los números en las mediciones del rating que acumuló Telefe en lo que va del año no generaron una necesidad de tenerla nuevamente en la pantalla. Eso no quita que Susana esté con un proyecto de show para la plataforma de streaming Paramount+.

En Uruguay, Susana hará una aparición en el American Business Forum, en octubre, de Punta del Este. La actriz será una de las oradoras del encuentro que tendrá a distintas figuras del mundo empresarial.