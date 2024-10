Susana Giménez se olvidó el micrófono abierto y quedó en ridículo al aire de Telefe: "No tengo el pelo"

Susana Giménez vivió un insólito momento al aire.

Susana Giménez es una presentadora de televisión que siempre llamó la atención por su espontaneidad, ingenuidad y espíritu distraído. En ese sentido, la conductora de TV vivió un gracioso momento en vivo en la última emisión de su programa, cuando pensó que estaba en el corte.

La diva de los teléfonos volvió a la pantalla de Telefe a finales de septiembre, después de cuatro años alejada de la televisión. En ese contexto, en varios de los programas de esta nueva temporada protagonizó momentos de bloopers y su reciente equivocación fue una de las más viralizadas.

Giménez entrevistó a Lali en su programa y, tras finalizar la charla con la artista, regresó a su escritorio acompañada por uno de sus susanos. Al sentarse en su sillón se hizo un bache de voces y ella comenzó a acomodarse el cabello: "¡Damián! ¿No tengo el pelo como aplastado?", soltó la diva y al instante sus asistentes se dieron cuenta de que pensaba que estaban en el corte. Precavidos, le avisaron a Susana que estaban al aire y ella soltó: "¿Estamos al aire? Ay, perdón", entre risas.

Las insólitas declaraciones de Javier Milei en lo de Susana

“Nosotros recibimos una herencia que constituía lo peor de las tres crisis argentinas, eso no es un tema menor porque si la crisis hubiera estallado hoy hubiéramos tenido 95% de pobres. El punto es que el escenario alternativo era muchísimo peor y además otra cosa que también tiene que comprender la gente es que la pobreza ni se genera en un día, ni se elimina en un día”, comentó el mandatario ante "La Su", en su programa de TV. Y sumó: "Yo soy bueno como economista y sé de crecimiento, pero no hago magia, no puedo revertir 100 años en 9 meses".

Susana Giménez volvió a la TV en septiembre.

El enojo de Yuyito González con Susana Giménez

"Susana Giménez dijiste ‘qué enamoradizo el presidente’. Me hizo ruidito, se los tengo que confesar. No es enamoradizo el presidente, el presidente está enamorado de mí y yo estoy enamorada de él. Es una relación sólida, sana, hermosa y firme. O sea, que ‘enamoradizos’ no, por favor. ¿Lo sacamos? ¿Lo borramos? La editamos a la Su. ¡A la Su, a la Sa y a la Na! ¡La editamos!", comentó la celebridad de TV.

La indirecta de Susana Giménez contra Milei por la cadena nacional: "Me quedé muda"

"Pensaba debutar el 15 de septiembre. Teníamos el programa preparado, el sketch de apertura filmado, pero llamaron de la presidencia al canal y dijeron que había cadena nacional. Pidieron disculpas muy amablemente. Así que dije: ‘Bueno, me voy por cinco días a ver los perros y de paso descanso un poquito’. Vuelvo el viernes. No creo que pase nada por retrasar el estreno una semana, pero me quedé muda porque teníamos todo preparado. Ahora estoy tranquila, espero que nos vaya bien", comentó la diva sobre la postergación de su estreno.