Susana Giménez reveló que no volverá a Telefe en 2020

Las grandes figuras de la televisión nacional vieron sus agendas modificadas por el ingreso del coronavirus al país. Susana Giménez, quien estaba previsto que comenzase su ciclo en julio de 2020, anunció que no volverá a la pantalla de Telefe e hizo públicas sus quejas hacía los directivos del canal. El futuro de la "Su" es incierto y la pandemia nubló cualquier chance de regreso al aire.

En el marco de una nota con Crónica TV por el fallecimiento de Sergio Denis, con quien tuvo un breve romance, la diva de los teléfonos relató como viene llevando la cuarentena obligatoria. “En un momento empecé a no poder dormir bien, hace sesenta días que estamos encerrados, pero bueno, nunca me aburro y siempre tengo cosas que hacer. También hago cosas de la casa, arreglo el placard, las cómodas, tiro la ropa que no voy a usar más”, afirmó.

Al ser consultada por la posibilidad de hacer su programa desde sus redes sociales, Susana negó rotundamente y sentenció tajante: “programa hago el mío, que no sé si este año lo haré mi programa, la escenografía era impresionante, venía de otro país. No sé, yo siempre debuto en julio, pero no creo, es difícil”.

A continuación, lanzó una crítica hacía la decisión de los directivos de la emisora de hacerla viajar con el fin de producir especiales televisivos. Recordemos que en 2018, Susana se encontró con Carlos Tevez en Fuerte Apache y luego en el exterior, con Verónica Castro en México y Maluma en Colombia. “No podemos viajar tampoco. Son veinte personas, las cámaras, la luz. De todas formas preferiría no viajar y hacerlo acá, si tuviera que elegir", disparó con firmeza, dando a entender que no es una opción con la que se sienta a gusto.