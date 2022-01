Susana Giménez dejó plantado a un reconocido medio y se fue a cenar con amigas

Susana Giménez se convirtió en tendencia en las redes sociales después de que se filtrara que tenía pactado asistir a un evento, organizado por un reconocido medio de la farándula, pero que a última hora decidió no presentarse y pasar el día con sus amigas.

Según se supo, se trataba de un evento masivo organizado por la revista Gente en Punta del Este, Uruguay, en donde Susana pasó toda la pandemia del coronavirus durante el 2020. Tras haber tomado esta decisión de ausentarse, le agradeció a la producción e hizo un plan aparte entre sus allegadas más cercanas.

Aparentemente, el motivo por el que la diva no quiso ir fue por la cantidad de gente que iba a estar en el evento, en pleno aumento de casos de coronavirus. Teniendo en cuenta el grave estado de salud en el que estuvo en 2020, a punto de ser intubada, Susana decidió que lo mejor para ella era pasar la noche con unas pocas personas.

Susana Giménez con Mercedes Sarrabayrouse, Inés Hernández, Marcela Amado y Dolores Mayol en Punta del Este.

Así, canceló el plan inicial y se juntó a cenar en el restaurante La huella de José Ignacio, uno de los más famosos de Uruguay, con su hija Mercedes Sarrabayrouse, su asesora de imagen Marcela Amado, y sus dos asistentes, Inés Hernández y Dolores Mayol.

Según pudo averiguar Primicias Ya, allí se encontró con Juana Viale, Marcela Tinayre y Ámbar de Benedictis, pero para evitar los posibles contagios, las saludó desde lejos con un grito. Tras haber cenado a las 22 horas en aquel resto, uno de los más caros de Uruguay, se retiró con sus tres acompañantes en una camioneta.

El conflicto entre Susana Giménez y Edith Hermida

A fines del año pasado, Edith Hermida, panelista de Bendita TV, tuvo un cruce con Susana después de los dichos de ella sobre la pandemia del coronavirus. “Ella hacía medio de la tonta y era divertido, pero ahora hacerse la estúpida no está bueno, no es saludable. Hay cosas que dejaron de ser graciosas y Susana se quedó en ese tiempo y dice cosas horribles”, expresó Edith en diálogo con el programa Por si las moscas.

“O que se vaya a Uruguay... me demuestra que tiene una actitud miserable yéndose del país. Mirtha ideológicamente similar y todo me parece mucho más respetuosa de nuestro país y de lo que dice”, agregó la panelista.

Lo que había dicho Susana, tras haber superado el coronavirus, fue sobre la campaña de vacunación. “Sufrí muchísimo con el COVID. Me decían: ‘Vos no te vas a morir porque tenés una Pfizer’. Menos mal que vine acá para dármela”, sentenció, durante una entrevista. Cuando el periodista que la entrevistó le dijo que ella era una de las divas más millonarias de la televisión argentina, ella soltó: “No digas eso, mirá si te escucha la AFIP de la Argentina. Por suerte me hice uruguaya”.