Susana Giménez confirmó lo que todos pensaban de Luis Miguel: "Por supuesto"

Susana Giménez le puso fin a los rumores y confirmó un secreto a voces sobre Luis Miguel. Qué dijo la diva sobre el "Sol de México", que se encuentra en Argentina.

Luis Miguel es el hombre del momento ya que no sólo está en Argentina brindando shows, sino que también se habla (y mucho) de su aspecto físico. Hay varias personas que aseguran que no es él y que el hombre que se sube al escenario es un doble. Sin embargo, en las últimas horas, una amiga cercana al "Sol de México" terminó con las especulaciones. Ella es Susana Giménez.

En diálogo con LN+, Susana Giménez le puso punto final a los rumores y confirmó lo que muchos pensaban. Es que más allá de las especulaciones, hay otras tantas personas que confían en que Luis Miguel es el auténtico. En este sentido, la diva argentina manifestó: "Yo lo recontra conozco. Estuvo mil veces en el programa y soy re fan”.

“Siempre dicen los mismo ¿Cómo no va a ser Luis Miguel? Porque bajó 20 kilos, gracias a dios, que le vino bárbaro. Por supuesto que es, ¿cómo no va a ser? además la voz, que es lo que lo califica. Es, por supuesto que es. al estar más flaco la nariz parece un poquito mas grande nada más”, aseguró Susana Giménez.

Qué hizo Luis Miguel para bajar más de 20 kilos

Tiempo atrás, el cantante Luis Miguel se expresó en El Hormiguero para contar cómo fue el procedimiento que realizó para bajar más de 20 kilos. "La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí pero no es recomendable para todo el mundo”, aseguró el "Sol de México".

Es el original: el explosivo enojo de Luis Miguel en medio de su show en Argentina

Luis Miguel es el mismo de siempre. Quedó confirmado con su inconfundible voz en el Movistar Arena, en donde todavía le quedan varias fechas más por presentarse, y también por un particular momento en el que mostró su fuerte carácter por un episodio que no le cayó para nada bien. Las imágenes se hicieron virales rápidamente en redes sociales.

Mientras Luis Miguel cerraba una de sus fechas en el Movistar Arena, el "Sol de México" estaba cantando su último tema de la noche cuando de pronto sintió un viento que le sopló el pelo. Sorprendido, las sonrisas se transformaron en seriedad e instantáneamente volvió a reír para hacer irónicamente una metralleta que apuntaba hacia arriba.

En efecto, lo que había sobre Luis Miguel y sorprendió al artista fue un drone, que lo molestó con el viento y generó el enojo del mítico artista. Las imágenes no tardaron en viralizarse y con esto quedó confirmado que el "Sol de México" es el auténtico puesto que no es la primera vez que se enoja en los recitales que protagoniza.