Susana Giménez confesó sus dos peores miedos en la internación por Covid-19: "Te agarra terror"

La diva se sinceró sobre el difícil momento que vivió, tras contagiarse de coronavirus de Covid-19 en Uruguay, y se abrió a contar los peores miedos que tuvo en esos días de internación.

Susana Giménez regresó a la televisión, después de más de un año de estar afuera, con una entrevista íntima y muy especial junto a los conductores de Telefe Noticias, Cristina Pérez y Rodolfo Barili. Allí se sinceró sobre el difícil momento que vivió, tras contagiarse de coronavirus de Covid-19 en Uruguay, y se abrió a contar los peores miedos que tuvo en esos días de internación.

“Estoy muy bien ahora, por suerte, pero mi Covid fue muy malo, muy grave, nunca me imaginé que sería así. Mi hija lo tuvo al mismo tiempo que yo y no le pasó nada. Yo tuve una neumonía bilateral, fue horrible. Creo que jamás uno se imagina lo horrible que es y las secuelas que deja”, admitió.

Luego Susana explicó que muchos medios le pidieron una entrevista en este tiempo, pero que ella le había prometido a Pérez que primero iría al noticiero de Telefe: “Yo le prometí a Cris y acá estoy, cumpliendo la promesa”. Luego cuando Barili le preguntó cuáles fueron sus principales miedos al contagiarse, la diva aseguró: “El peor miedo que tuve fue morirme, el segundo que me entubaran”.

Y agregó: “No tenía ganas de morirme en ese momento. Además me aterrorizaba que me pudiera entubar, pedí que si tenían que hacerlo me dejaran ir porque no iba aguantarlo. Fue lo que le pasó a mi maquillador y no lo aguantó. Te agarra terror porque estás solo en un cuarto. Yo lloraba por todo”.

Si bien en pantalla se los vio a todos juntos, la realidad es que la entrevista se realizó a través de una tecnología de realidad aumentada, lo que permitió simular el encuentro de los tres mientras que en realidad la diva estaba en su casa y Pérez y Barili, en el estudio del noticiero.

Susana Giménez pidió a la gente que se vacune

"Amigos queridos: Estoy de vuelta en casa, feliz y agradecida por tanto amor. Gracias a todo el equipo del Sanatorio Cantegril. A todos los doctores amigos que se pusieron a disposición y siguieron de cerca mi recuperación, como el Dr. Juan A. Mazzei, el Dr. Gustavo Lopardo y el Dr. Facundo Manes", afirmó Susana en el posteo que hizo.

Y agregó: "A mi familia y amigos que se ocuparon de todo y a la gente que con su cariño me dio fuerza y energía. Cuídense, vacúnense, usen barbijo. Gracias, gracias, gracias". El sábado 5 de junio, justo un día después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, Susana había experimentado los primeros síntomas compatibles con coronavirus. Luego del hisopado positivo la diva transitó los primeros días de la enfermedad con fuertes dolores corporales. Y en la noche del jueves 10 los médicos decidieron su internación por una neumonía en el reconocido sanatorio.