Susana Giménez confesó la dura lucha contra una adicción: "No lo podía controlar"

Susana Giménez recordó una etapa de su vida privada en el pasado que sorprendió y se sinceró a pleno.

Susana Giménez está abocada a su participación en la nueva apuesta de Porno y Helado y al regreso a la televisión argentina. Sin embargo, también se hace tiempo para repasar poco a poco lo que fue su agitada y particular experiencia de vida. La actriz, conductora y empresaria de 78 años volvió a brindar entrevistas en las que repasa tanto su vida privada como su carrera y sorprendió con confesiones personales que no se conocían públicamente.

La sorpresiva revelación de Susana Giménez: "Era una adicción"

Entrevistada por Infobae, a la estrella de la pantalla chica se le consultó si alguna vez había tenido alguna adicción a algo. Allí fue cuando "Su" llamó la atención con su contestación y devolvió: “Fumé mucho en una época de mi vida, era una adicción".

No obstante, aclaró que el vicio por el tabaco no se trasladó a otras cuestiones más graves todavía: "Jamás probé una droga, soy una anti droga total. Probé alguna vez un pucho de marihuana para ver cómo era, porque eran los años 70’ y teníamos la intriga”.

Con relación a su experiencia individual con un cigarrillo de marihuana en su juventud, Susana Giménez reconoció que “te reís un rato y nada más". "O al menos eso es lo que me pareció a mí”, añadió la presentadora histórica de Telefe.

Además, la artista declaró que se siente una "adicta al orden, a la limpieza de la casa". Y explicó a pura sinceridad: "Soy de las que pasa los dedos y, si está sucio, ya no me gusta. Y un poco a las compras, pero para ir al canal, porque acá siempre estoy con un pantalón ancho y una camiseta”.

El insólito regalo de cumpleaños que Susana Giménez le pidió a Adrián Suar

La conductora se soltó y reveló una anécdota increíble que sucedió hace poco: "Para mi cumpleaños anterior, la secretaria de Suar me llamaba y me preguntaba qué quería de regalo. Y yo le pedí una caja de herramientas". "Suar se volvía loco, pero es verdad, ¡te lo juro por Dios! Y me salva de todo. Tengo martillo, tengo de todo", aseguró la protagonista.

Susana Giménez se refirió a las drogas en su vida.

"¿Adrián Suar te regaló una caja de herramientas?", le consultó la periodista. Entonces, Susana compartió cuál fue la reacción del productor de El Trece: "Suar tocó el timbre y me la trajo. Me dijo ´vos estás re loca ¿no?´. Dije ´no, la necesito´. Ya tengo de todo".

Ante las sonrisas de ambas, la exvedette explicó el motivo por el que "exigió" dicho obsequio: "Porque sino te regalan una camisa, un perfume que no uso... ¿Viste? Es muy difícil regalarme a mí. Por eso, esas cosas que no tengo me hacen mucha falta". Incluso, Susana reconoció que en su hogar le gusta "colgar los cuadros, por ejemplo, o cambiar el cuerito". Y remató al respecto: "No te voy a decir que arreglo una cerradura, pero ciertas cosas sí las hago. Me fascina".