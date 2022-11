Sufre Telefe: una figura del canal se fracturó los dos pies y abandona su programa

Una importante figura de la señal sufrió un grave problema de salud y debió finalizar su compromiso con el programa para el que trabajaba.

En medio del éxito de Gran Hermano y el liderazgo que logró en el prime time nocturno, Telefe enfrenta la inesperada baja de una de sus figuras de la grilla. Una estrella que había empezado a grabar un reality show para la señal, sufrió una terrible lesión en sus pies y tuvo que darse de baja de los compromisos que ya había asumido con el canal de las pelotas.

Se trata de Floppy Tesouro, la reconocida bailarina que fue convocada para formar parte de The Challenge, el programa que precederá a Gran Hermano. Según trascendió, la actriz se fracturó sus dos pies mientras grababa uno de los desafíos propuestos por el ciclo, motivo por el que está en silla de ruedas hace un mes y tuvo que abandonar su carrera en el reality de destreza física.

En diálogo con Carmen Barbieri para Mañanísima, el ciclo que conduce en Ciudad, Tesouro dio detalles del accidente que sufrió. "Mucho no puedo decir, entiéndanme, pero yo estaba compitiendo en deportes extremos y empecé a sentir un dolor muy fuerte. Terrible", confesó la bailarina. Luego, añadió: "Ojo que con el dolor y todo llegué a terminar las competencias. Me dolía pero quería seguir. Al principio me dijeron que era una tendinitis, pero después vine a ver al doctor Druetto y el me diagnosticó las fracturas".

Sobre las consecuencias de esta lesión, Tesouro recalcó que "tiene que estar en completo reposo" y que "no puede ni pararse por sus propios medios". "Me rompí los calcaneos de los dos pies y la tibia derecha. Es una zona que tiene muchos huesitos y está en la planta del pie", detalló Floppy.

El reality que pone a prueba diversas destrezas físicas en famosos, se estrenará cuando finalice Gran Hermano. Sin embargo, ya está grabado en su totalidad e incluso tiene a su ganador definido. Hasta el momento, el canal no le hizo mucha publicidad al nuevo ciclo ya que todavía quedan 4 meses cubiertos por el programa conducido por Santiago del Moro.

Peligro total: el alarmante video de Floppy Tesouro manejando con su hija parada

Floppy Tesouro generó una gran controversia en las redes sociales tras publicar un video de hija bailando parada dentro su auto y sin cinturón de seguridad. El clip fue filmado por ella misma mientras manejaba, lo cual también está prohibido. Inmediatamente, cientos de internautas repostearon el video expresando su indignación.

En el clip, se puede ver a la hija de la bailarina parada en el hueco entre el asiento del conductor y del acompañante, moviendo su cuerpo sin ningún tipo de sostén y con las manos completamente sueltas. Aunque no se sabe por dónde estaba circulando “Floppy” en ese preciso momento, se puede ver por la ventana que el auto estaba en movimiento.

“Planazo a la vuelta del cole cantando juntas”, escribió la mediática junto con las fotos y videos del instante. Por el reflejo que se ve en los anteojos de sol que la nena traía puestos, se puede vislumbrar que “Floppy” era la conductora y que con una mano estaba sosteniendo el volante y con la otra el celular.

El Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, hizo un contundente descargo en sus redes sociales y aseguró que no mirarán para otro lado ante esta situación. Haciendo alusión a lo ocurrido hace pocos días con Luciano Castro y su hijo, la autoridad de la ANSV expresó: "De nuevo: un buen conductor debe poner toda su atención en conducir. Desde la ANSV no vamos a mirar para otro lado cuando accedemos a casos como éste. 'Vigilantes', 'pero si no pasó nada'… ya sabemos que algunos van a reaccionar así"