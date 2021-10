Sufre Suar: varios actores podrían irse de La 1-5/18

Mientras en La 1-5/18 intentan repuntar en el rating, Adrián Suar sumó un nuevo dolor de cabeza debido a la posible salida de algunos actores de la ficción.

La 1-5/18 comenzó con buenas mediciones de rating, pero le costó mantenerse. Las críticas son una constante en la ficción de Polka, que atraviesa una nueva tormenta ya que la directiva de El Trece todavía no decidió el futuro de la novela. Es que en diciembre a varios de los actores de la serie se les termina el contrato con el canal del Grupo Clarín, y las autoridades todavía no confirmaron si los renovarán o no, lo que podría cambiar el desarrollo de la ficción producida por Adrián Suar, que está atento a la determinación que tomen en El Trece.

El canal de señal abierta del Grupo Clarín está en un momento muy difícil. Telefe le viene ganando en todas las franjas horarias pese a las modificaciones y novedades que El Trece fue implementando durante el año para intentar dar vuelta el rating, algo que no logró, salvo algunas excepciones como 100 argentinos dicen, que midió en cada horario en el que lo pusieron. Las novelas turcas y los realities gastronómicos son las cartas ganadoras de Telefe, que sigue teniendo mejores mediciones cada día.

En ese sentido, El Trece apostó con La 1-5/18 para el prime time y si bien la ficción de Polka comenzó con buenos números, le costó mantenerse y las mediciones fueron cayendo. A esa cuestión, ahora Adrián Suar le suma otro dolor de cabeza, según indican desde el portal DiarioShow: en diciembre se terminan varios de los contratos de los actores de la ficción protagonizada por Esteban Lamothe, Agustina Cherri y Gonzalo Heredia, entre otros, y las autoridades de El Trece todavía no revelaron si los renovarán.

Pese a la repercusión que alcanzó La 1-5/18, la realidad indica que en El Trece esperarán una semana más para definir si renovarán los contratos que se terminan en diciembre. En caso de que alguno de los actores no sigan en el ficción, los guionistas deberán repensar y reacomodar la historia para que esas ausencias no se noten en la trama de la telenovela con la que el canal del Grupo Clarín volvió a apostar por las ficciones nacionales. Lo cierto es que la continuidad de algunos actores dependerá casi exclusivamente de las mediciones de audiencia que la tira registre en los próximos días.

Yanina Latorre coqueteó con uno de los galanes de La 1-5/18

En la emisión del viernes de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre protagonizó un momento hot cuando coqueteó con uno de los galanes de la ficción de El Trece: "Le doy". En medio de un móvil con Luciano Cáceres y Lali González, la actriz paraguaya apuró a la angelita preguntándole con cuál de sus compañeros tendría una "noche de placer": Esteban Lamothe, Gonzalo Heredia o Luciano Cáceres. La picante respuesta de Latorre fue este último, que se sonrojó y agradeció el halago. "Sos mi predilecto de verdad y lo dije siempre. Me puse toda colorada", admitió Yanina Latorre, hablándole directamente a Luciano Cáceres.