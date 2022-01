Sufre Suar: otra figura le dijo que no a la segunda temporada de ATAV

El gerente de programación de El Trece, Adrián Suar, atraviesa un difícil momento ante la negativa de una gran figura que fue tentada a participar de la segunda temporada de ATAV.

Sufre Suar: otra figura le dijo que no a ATAV

Sufre Suar: otra figura le dijo que no a ATAV

Argentina: Tierra de Amor y Venganza (ATAV) fue, posiblemente, el último gran éxito producido por Polka desde 2019 a la fecha. De hecho, hace varios meses el propio Adrián Suar confirmó mediante Instagram que se grabará una segunda temporada aunque no será como él lo imaginó: la pandemia azotó económicamente al "Chueco" y su presupuesto no le permitió poner el gancho con varias de las figuras que protagonizaron esta tira. La última baja sería la de un actor que en un principio estaba confirmado para participar.

Recién en etapa de castings, la producción de El Trece se encuentra bastante atrasada y el interés de Martín Bossi por participar se fue diluyendo del todo. ¿Las razones? El comediante planea volver con el musical Kinky Boots, en el que encarna a la drag queen Lola y comparte escenario con el actor Fernando Dente.

El actor e imitador estaría dudando su participación en la serie dado que en abril está programado que vuelva el espectáculo al Teatro Astral, una vez que Soledad Silveyra y Verónica Llinás terminen la temporada de Dos locas de remate y salgan de gira. Por otra parte, también se supo que a la nueva temporada de la exitosa obra musical se sumaría Laura Esquivel, también en un rol principal.

Según informó Paparazzi, "La China" Suárez, Benjamín Vicuña, Mercedes Funes y Gonzalo Heredia no serán parte del elenco debido a los "cachets y ánimos" de los artistas. Por otra parte, Albert Baró y Delfina Chaves tampoco integrarán el el elenco y se espera que en el mismo aparezcan varias caras nuevas. De este modo, el guión y la trama de ATAV será completamente diferente a lo visto hace dos años. ATAV es uno de los proyectos más importantes de Polka y El Trece en busca de un buen número de rating para el prime time de 2022. ¿Lo logrará?

Martín Bossi confesó el insólito pedido que le hizo Mauricio Macri por su imitación

El actor y humorista Martín Bossi contó que le pidió Mauricio Macri cuando lo imitó en ShowMatch y en sus shows teatrales. "Macri me pidió personalmente que no lo haga tan cheto. ¿Cómo lo haría no cheto?", expresó Bossi ante una mesa colmada de personajes de la cultura como la actriz Nacha Guevara, el actor Mariano Martínez y la actriz Violeta Urtizberea. Después de contar la divertida anécdota, reveló que desde el círculo de Cristina le pidieron que cuando la hiciese llevase puestos unos tacos.