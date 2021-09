Sufre Beto Casella: una figura de Bendita renunció para sumarse a MasterChef Celebrity

Beto Casella sufrió una dura baja tras confirmarse la partida de esta panelista al certamen de cocina en Telefe. Bendita sufre el adiós de otra de sus grandes figuras en el último tiempo.

En las últimas horas, se confirmó que una figura de Bendita renunciará al programa conducido por Beto Casella para participar en MasterChef Celebrity. La noticia fue anunciada por Ángel de Brito, quien a través de su cuenta de Twitter le dio la triste novedad al histórico conductor de El Nueve. Ahora bien, ¿quién es la persona que abandona al oriundo de Haedo para ir a las hornallas "más famosas del mundo"?

“¿Les conté que Juariu se va de Bendita TV para arrancar en MasterChef’?”, manifestó Ángel de Brito. De este modo, se supo que Vicky Braier, más conocida como "Juariu", estará en MasterChef Celebrity compitiendo en la tercera temporada del certamen culinario. En contrapartida, Beto Casella deberá buscar una persona para suplir a quien fue una de las grandes figuras que tuvo su ciclo de magazine en el último tiempo.

Cabe destacar que, con la inclusión de "Juariu", en MasterChef Celebrity 3 ya hay varios famosos confirmados. Los nombres que se develaron hasta el momento son los siguientes: Mery del Cerro, "Tití" Fernández, Paulo Kablan, Gastón Soffritti, Luisa Albinoni, Charlotte Caniggia, Joaquín Levinton, "Peque" Paretto y Catherine Fulop.

Beto Casella se quebró por el mal momento de una figura de Bendita

Beto Casella se refirió a un conflicto personal de su compañera de Bendita Edith Hermida, quien recientemente reveló que atraviesa una difícil situación familiar. En su descargo, el conductor de El Nueve reveló detalles desconocidos sobre el tema y aportó un análisis personal sobre una problemática que muchas personas del medio tienen en sus vidas maritales.

Edtih Hermida confesó ante los medios que no atraviesa un buen momento en su vínculo con su marido y Casella opinó al respecto: “Es algo que ella al pasar lo hizo público muchas veces y ya casi se divierte con el tema, no sé cómo será en su procesión interna, pero tiene como mucha gente una relación que no explota de pasión, que por ahí le ganó la rutina”.

“Ella reconoce que ella es difícil para la pasión, la piel, para el erotismo, posiblemente eso tampoco ayuda para el acercamiento. Se convirtió, entiendo yo, en una pareja tranquila, sin conflictos de discusiones y esto, aclaro es una interpretación mía, a ambos les da fiaca arrancar de nuevo con otra persona”, continuó el conductor, en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, y agregó: “Ahora se usa decir la zona de confort, posiblemente, haciéndome el psicólogo, han ingresado a cierta zona de confort”.