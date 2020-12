Cerca del período de vacaciones, los canales eligen nuevas figuras para renovar la pantalla y seguir ganando la batalla del rating. Recientemente, trascendió que habrá modificaciones en el equipo de panelistas de Cortá por Lozano, el exitoso ciclo de Telefe conducido por Verónica Lozano.

Evelyn Von Brocke anunció su renuncia al programa de Telefe producido por Kuarzo. En su cuenta oficial de Instagram, escribió: “Gracias por tanto en este año tan difícil. He renunciado rodeada de cariño por parte de mis compañeros, mi producción, el canal y la conductora. Llegué a @cortaxlozanofan por una semana y me quedé casi dos años, dos años de aprendizaje y emoción en un año duro con el Covid. Estoy tan agradecida...”.

“¡Tengo muchos sueños por cumplir y hacia allá voy! Nos vemos pronto en la tele, por ahora mi pluma, con mi pasión por escribir. ¡Dedicarme a todo lo que dejé de lado como a mis afectos que necesitan atención ¡Gracias a todos los que me ven o siguen diariamente! ¡Gracias, gracias, gracias!”, escribió la periodista en la red social.

Tamara Pettinato, desvinculada de Cortá por Lozano

Por otra parte, Tamara Pettinato, compañera de Evelyn, anunció recientemente su salida de Cortá por Lozano. La hija de Roberto Pettinato se había tomado vacaciones a los Estados Unidos y de repente anunció a sus seguidores de Instagram que no seguiría en el ciclo, dando a entender que la habían desvinculado.

“¡Los voy a extrañar compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi desde que soy chica: ‘La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada’. Ya nos volveremos a ver”, manifestó junto a una emotiva foto con sus colegas Mauro Szeta, Paola Juárez, Nicolás Peralta, Costa, entre otros.

Seguramente, en los próximos días se sabrá quiénes serán los nuevos integrantes que acompañarán a Lozano. Cabe recordar que en los últimos meses el magazine sufrió otras modificaciones en su equipo: Paulo Kablan se fue a Flor de Equipo, el programa conducido por Florencia Peña.