Sorpresivo anuncio de Barassi tras el cambio de horario: "Gracias a todos"

Darío Barassi usó su cuenta de Twitter para hacer un sorpresivo anuncio a sus seguidores tras el polémico cambio de horario que decidieron en El Trece.

Darío Barassi envió un sorpresivo mensaje a sus seguidores después de que salieran al aire las dos primeras emisiones de 100 argentinos dicen en el nuevo horario de las 18.30. Emocionado, el conductor se mostró muy contento por cómo se desarrollaron las dos jornadas iniciales en la franja horaria a la que las autoridades de El Trece lo movieron para darle lugar a Match Game, conducido por Agustín Rada Aristarán.

Cuando Darío Barassi se enteró que en El Trece pensaban cambiarlo de horario debido al sorpresivo éxito que encontró en 100 argentinos dicen no le gustó pero aceptó el desafío. Si bien el conductor se mostró bastante molesto en más de una oportunidad respecto a esta modificación, el actor vio que en las redes sociales tenía un fuerte apoyo por parte del público, que pidió en masa la renuncia de Adrián Suar por complicar a Barassi con el horario. Pese al temor que había tanto en la producción del ciclo como en el propio conductor, la realidad marca que los espectadores lo acompañaron y así lo expresó en su cuenta de Twitter.

Replicando una publicación que indicaba que el rating en el nuevo horario de 100 argentinos dicen había subido de 4 a 9 puntos, el conductor escribió, emocionado: "Listo. Lloro un poco". "Igual no es sólo Barassi. Hay equipo. Hay productora y canal", repartió elogios el actor y presentador, muy contento con el desempeño del ciclo en la nueva franja horaria que ocupó por decisión de la gerencia de El Trece.

"Gracias a todos y vamos x mas. Felicidad total", cerró su publicación un muy contento Darío Barassi, que sin dudas atraviesa uno de sus mejores momentos laborales. Pese a la alegría que expresó en su cuenta de Twitter, vale recordar que al conductor no le gustó nada el cambio de horario, así como tampoco a sus seguidores, que en las redes sociales apuntaron contra Adrián Suar.

El descargo de Darío Barassi en El Trece tras el cambio de horario con "100 argentinos dicen"

En su primer programa al frente de "100 argentinos dicen" en el nuevo horario, Darío Barassi se refirió al cambio que sufrió por decisión de Adrián Suar y El Trece y lanzó una crítica a Soy Rada: "¡Primer programa a las 18.30 horas!" "¿Cómo está el número? ¿Cómo le fue a Rada? Hijo de... lo odio, lo odio". Luego, y con algunas bromas, el famoso conductor le pidió a los televidentes que lo acompañen en el nuevo horario: "¿Cómo están, familia? Gracias por acompañarnos en este nuevo horario. Y si no lo están haciendo, háganlo mañana, ¿okay? No me hagan calentar".

"Yo puedo saber en qué horarios y en qué casas me ven. ¿Puedo ir puerta por puerta a negociar esto? A vos te hablo, que solías ver el programa a las 14.30 horas. Y ahora decís 'la verdad que este horario, no, yo veo otra cosa...'. Volvé, yo acá voy a estar, por siempre...", agregó Barassi, quien finalizó su reclamo con una especie de actuación.